Chi tiết các giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh lớp 10 ở Cần Thơ, không bắt buộc xác thực VNeID mức độ 2 14/05/2026 13:14

(PLO)- Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, thí sinh thi lớp 10 THPT chỉ cần photo một trong các giấy tờ là thẻ căn cước hoặc căn cước công dân; Thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đang đến gần. Vừa qua, một số phụ huynh có con, em chuẩn bị thi vào lớp 10 trên địa bàn TP Cần Thơ bày tỏ băn khoăn không biết con, em mình có bắt buộc phải đi làm xác thực VNeID mức độ 2 mới được tham gia thi hay không.

Học sinh thi vào lớp 10 ở Cần Thơ. Ảnh: CTV

Về việc này, đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, việc xác thực VNeID mức độ 2 là không bắt buộc, thí sinh chỉ cần nhập một trong ba loại là căn cước, căn cước công dân hoặc VNeID để không bị trùng thí sinh.

Cụ thể, trong công văn số 1956 của Sở về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2026, phần hồ sơ tuyển sinh gồm các thành phần là Đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT được in từ phần mềm tuyển sinh 10; Bản chính học bạ cấp THCS, có xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS của hiệu trưởng (đối với học sinh lớp 9 năm học 2025-2026).

Giấy khai sinh hợp lệ (bản giấy sao y hợp lệ hoặc bản giấy in từ bản điện tử); Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản photo nếu có).

Bản photo một trong các giấy tờ sau: Thẻ căn cước hoặc Thẻ căn cước công dân; Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo Thông tư số 59/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an); Giấy xác nhận thông tin về cư trú (bản hành kèm theo Thông tư số 56/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, hồ sơ còn thêm hai ảnh cỡ 3x4 (được chụp không quá 6 tháng).