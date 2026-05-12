TP Cần Thơ bắt đầu triển khai khám sức khỏe toàn dân 12/05/2026 19:12

Chiều 12-5, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP Cần Thơ làm việc với Sở Y tế về tình hình tổ chức, hoạt động của các trạm y tế và việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử vào công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do Sở Y tế quản lý trên địa bàn.

Báo cáo với đoàn, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế, thông tin về kế hoạch sơ bộ của việc khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn.

Ông Cường cho biết Luật Phòng bệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, nghị định hướng dẫn đã lấy ý kiến và sẽ sớm được ban hành. Trong nghị định hướng dẫn Luật Phòng bệnh, từ năm 2026 trở đi, khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc sẽ do bảo hiểm thanh toán.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, báo cáo tại buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Lộ trình khám sức khỏe toàn dân, năm 2026, 2027 tập trung khám người cao tuổi (người trên 60 tuổi), người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em và đối tượng là công chức, viên chức do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải chịu trách nhiệm khám sức khỏe. Từ năm 2028 trở đi sẽ khám cho tất cả các đối tượng còn lại.

“Tuy nhiên, khám sức khỏe định kỳ trước đây chưa nhập liệu hết, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ khám rất nhiều nhưng khám xong không nhập lên hồ sơ sổ sức khỏe điện tử. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ triển khai tập huấn nhập dữ liệu khi khám sức khỏe định kỳ cho các doanh nghiệp, các cơ quan có tổ chức khám sức khỏe định kỳ để có cơ sở dữ liệu điện tử” – ông Cường cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, hiện nay Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện, dựa vào đó, ngành y tế đã trình kế hoạch nhưng vẫn phải chờ hướng dẫn về khám chữa bệnh định kỳ.

Trước đây, Bộ Y tế dự kiến chi phí khám là 300.000 đồng/người. Như vậy, cả nước là khoảng 25.000 tỉ. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Y tế đang dự thảo hướng dẫn cụ thể các nội dung khám định kỳ. Bộ sẽ ra danh mục khám chi tiết, từ đó mới ra được mục chi phí và dự kiến BHYT sẽ thanh toán phần này. Tuy nhiên, dự thảo nghị định cũng chưa nói rõ là thanh toàn bộ hay đồng chi trả.

“Chờ nghị định hướng dẫn ra chúng tôi sẽ tham mưu. Trường hợp đồng chi trả thì ngành y tế sẽ trình riêng một nghị quyết của HĐND để hỗ trợ” – Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết.

Cũng theo ông Cường, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở Y tế đã chủ động khởi động khám ngay từ tuần này, vận dụng vào chi phí khám cho người cao tuổi của UBND TP cấp cho các trung tâm y tế và chi cục dân số, xã hội.

Sở đã triển khai rộng khắp trên các xã, phường về chi phí khám sức khỏe cho người cao tuổi. Đơn vị vận động thêm sự hỗ trợ của các trung tâm khu vực và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn để đảm bảo việc khám bệnh đầy đủ.

Cụ thể, người cao tuổi sẽ được khám tổng quát, xét nghiệm đường huyết, xét nghiệm cơ bản, siêu âm và đo điện tim. Các dữ liệu này sẽ được nhập liệu để hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử trong thời gian tới.

Tại các trường học, Sở đã có kế hoạch giao các trung tâm y tế và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ chủ trì việc khám cho các cháu tại các trường. Các cháu chưa đến trường thì sẽ khám tại các trạm y tế thông qua các đợt tiêm chủng mở rộng. Việc khám này cũng được nhập vào cơ sở dữ liệu của ngành y tế và chuyển vào hồ sơ điện tử.