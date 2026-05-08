Đoàn công tác của Quốc hội lưu ý Cần Thơ xây dựng nghị quyết đặc thù mới phải khả thi 08/05/2026 13:39

(PLO)- Báo cáo của Cần Thơ gửi đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nêu việc đề xuất bãi bỏ 6/8 chính sách, điều chỉnh 2/8 chính sách đặc thù theo Nghị quyết 45.

Ngày 8-5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số tại TP Cần Thơ.

Nội dung đoàn làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, kết hợp giám sát một số dự án quan trọng của quốc gia trong lĩnh vực giao thông.

Trước đó, ngày 7-5, Đoàn cũng đã đi khảo sát dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và làm việc với UBND xã Tân Hòa.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đề xuất Ủy ban Kinh tế và Tài chính giúp TP đóng góp cho việc thực hiện Nghị quyết 45 của Quốc hội (về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP), xây dựng nghị quyết mới.

Theo ông Hòa, Nghị quyết 45 thực hiện chính sách cho TP Cần Thơ cũ, áp dụng cho quy mô TP hiện nay thì chính sách này không còn phù hợp nữa. TP đã có báo cáo đánh giá quá trình thực hiện, chính sách nào thực hiện được, chính sách nào không. TP đã thành lập Ban chỉ đạo đề xuất thực hiện tổng kết thực hiện nghị quyết 45 và tập hợp đề xuất cơ chế chính sách đặc thù mới…

Trong báo cáo gửi đoàn, phần đề xuất kiến nghị với Quốc hội, TP Cần Thơ chỉ có kiến nghị về bổ sung chương trình kỳ họp năm 2026 để ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 45 của Quốc hội.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Trưởng đoàn khảo sát ủng hộ TP trong việc ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 45.

Tuy nhiên, bà lưu ý: “Thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 và Nghị quyết 59 (của Bộ Chính trị về phát triển TP), gần hết 5 năm thực hiện, kết quả đạt được còn rất hạn chế. TP cũng đánh giá chỉ có 2/8 chính sách đạt được, 6/8 chính sách chưa đạt được. Thế nên cần rút kinh nghiệm trong việc xây dựng nghị quyết mới, để đảm bảo chúng ta đề xuất ra là khả thi, chứ đưa ra nhưng sau đó không thực hiện được là sự tốn kém rất nhiều nguồn lực”.

Theo bà Hà, Cần Thơ cũng tương tự như nhiều địa phương khác, lúc đưa ra cơ chế đặc thù thì kiến nghị rất nhiều nội dung, trên thực tế kết quả thực hiện rất hạn chế, mới chỉ đạt được vấn đề ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương, phân bổ tăng thu, chi lương cho cán bộ. Tuy nhiên ở Cần Thơ, câu chuyện chi lương chưa thực hiện được…