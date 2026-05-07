Cần Thơ: Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả nhưng còn nhiều khó khăn 07/05/2026 16:53

(PLO)- Báo cáo của Cần Thơ nêu nhiều khó khăn như chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã còn thấp; áp lực biên chế lớn; hạ tầng và điều kiện bảo đảm chưa đáp ứng yêu cầu.

Chiều 7-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 103 xã, phường.

Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết sau sắp xếp, TP đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức đúng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Trước sắp xếp, TP có 39 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, ba trung tâm phục vụ hành chính công và 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, TP còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, một trung tâm phục vụ hành chính công cấp TP, 309 phòng chuyên môn, 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và 1.494 đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ và xử lý công việc chuyển tiếp được triển khai đồng bộ. Việc sắp xếp trụ sở, điều chuyển tài sản thực hiện kịp thời. TP cũng quan tâm chế độ cho cán bộ dôi dư và hỗ trợ nhà ở cho cán bộ từ địa phương khác đến công tác.

“Thực tế vận hành cho thấy sau sắp xếp, các đầu mối trung gian được cắt giảm, giảm số lượng lãnh đạo quản lý. Các đơn vị có quy mô và nguồn lực lớn hơn, góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động. Nhìn chung, bộ máy cơ bản vận hành ổn định và hiệu quả” – ông Liêm báo cáo.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác bố trí nhân sự được thực hiện đồng bộ, giúp ổn định tổ chức từ cơ sở.

Về lãnh đạo cấp xã, TP Cần Thơ đã bố trí 205 phó chủ tịch UBND tại 103 xã, phường, bảo đảm phù hợp quy định. TP cũng bố trí đầy đủ cơ cấu Ủy viên UBND cấp xã. Đến nay chưa phát sinh trường hợp giao quyền chủ tịch UBND cấp xã.

Tính đến ngày 30-4-2026, cấp xã có 4.384 công chức trên tổng số 4.675 biên chế được giao. TP đã thực hiện điều động, biệt phái 596 cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường nhân sự cho các địa bàn khó khăn để hỗ trợ cơ sở.

Công tác bố trí nhân sự tại các đơn vị mới như Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, hạn chế xáo trộn.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cũng thông tin về ba khó khăn chính. Cụ thể, cơ chế, chính sách và nguồn lực còn bất cập. Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã thấp so với yêu cầu nhiệm vụ. Một số quy định của Trung ương chưa đồng bộ, việc phân cấp có nội dung chưa rõ gây lúng túng.

Thứ hai, đội ngũ và biên chế chịu nhiều áp lực. Chất lượng cán bộ chưa đồng đều, thiếu nhân lực chuyên môn trong khi khối lượng công việc sau phân cấp tăng cao, dẫn đến quá tải ở cấp xã.

Thứ ba, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu chưa đồng bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính có lúc còn vướng mắc. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế cơ sở vẫn còn khó khăn.