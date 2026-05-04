Bí thư Cần Thơ: Cuối năm 2027 phải làm xong dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91 04/05/2026 19:32

(PLO)- Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng yêu cầu việc giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91 phải hoàn thành trong tháng 5 với phường Cái Khế và tháng 6 với phường Bình Thủy.

Chiều 4-5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cùng đoàn công tác đã đi khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91, đoạn từ Km0-Km7.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (người mặc áo kẻ ca-rô đứng giữa) cùng Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Hùng và đoàn đi kiểm tra chiều 4-5. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá, qua trao đổi các ý kiến cho đây là dự án khó, triển khai nhiều năm nhưng vẫn chưa thành công.

“Lần này chúng ta quyết tâm thành công và phải thành công thật nhanh, phấn đấu cuối năm 2027 phải xong tuyến đường này” – Bí thư nhấn mạnh.

Theo đó, ông cho rằng dự án nếu thi công khẩn trương mới kịp tiến độ cuối năm 2027, đi kèm với đó là công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo tháng 5, tháng 6-2026 phải xong.

Qua các ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư cho rằng đối với công trình này, công tác giải phóng mặt bằng phải mang tính thần tốc, không rề rà như những công trình bình thường được.

Mốc thời gian tháng 5, 6-2026 đối với hai phường Cái Khế, Bình Thủy để phấn đấu thực hiện, đồng thời cũng là thông điệp với người dân, với các tổ chức trên địa bàn phải ủng hộ dự án này. Vì dự án này khi thực hiện xong sẽ mang lại lợi ích cho chính người dân và góp phần vào sự phát triển của TP.

Video: Bí thư Cần Thơ kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo 7km của Quốc lộ 91.

Chính vì vậy, Bí thư Lê Quang Tùng cho rằng có thể TP sẽ phải sử dụng các phương án giải phóng mặt bằng mang tính chất không mong muốn, ví dụ như cưỡng chế. Theo đó, ông cho rằng TP đã giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho người dân và TP cũng mong người dân đồng thuận cao.

Vì vậy, ông đề nghị các cấp các ngành, địa phương cùng vào cuộc tuyên truyền, động viên người dân để đạt được đồng thuận cao đối với công trình trọng điểm này.

Cũng theo Bí thư Lê Quang Tùng, do dự án này phức tạp, TP nỗ lực rất lớn để có chính sách tốt nhất, bảo đảm lợi ích hài hòa cho người dân. Không người dân nào có thiệt thòi hơn hộ khác trong quá trình TP triển khai thực hiện dự án này. Thậm chí có hộ đã nhận đền bù cách đây 10 năm, lần này TP vẫn phải tính toán lại cho hài hòa lợi ích, tương đương các hộ đền bù mới.

Các công nhân đang thi công cấu kiện đúc sẵn, chờ có mặt bằng để thực hiện ngay. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời, ông cho rằng, đã là khung chính sách đã được phê duyệt thì không thể phá lệ, chỉ linh hoạt trong điều kiện cho phép chứ không thể vượt khung, không thể có một chính sách ưu ái hơn cho một cá nhân nào.

Vì vậy, trong thời gian tới, ông yêu cầu các cấp các ngành, địa phương tập trung vào công tác tuyên truyền. Do đây là dự án trọng điểm trong giải phóng mặt bằng, là hình mẫu để triển khai các dự án khác.

Dự án đoạn qua phường Bình Thủy còn vướng nhiều về công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: CTV

Cùng với đó, các sở ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh các thủ tục hành chính. Trung tâm phát triển quỹ đất không để thiếu kinh phí bồi thường. Công an TP hỗ trợ các biện pháp bảo vệ thi công, chuẩn bị cưỡng chế…

"Tôi mong lãnh đạo TP và hai phường Cái Khế, Bình Thủy tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể với Cái Khế hết tháng 5, với Bình Thủy cho đến tháng 6, triển khai, phân công rõ nhiệm vụ, cái gì khó khăn vướng mắc liên quan UBND TP, sở ngành, Thành ủy thì địa phương trực tiếp báo cáo, bỏ qua thủ tục hành chính giấy tờ. Tôi rất mong muốn đây là hình mẫu về công tác giải phóng mặt bằng..." - Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh.