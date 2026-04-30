Cần Thơ: Dự kiến chi hơn 6,8 tỉ/năm hỗ trợ trẻ mầm non và giáo viên mầm non 30/04/2026 08:38

(PLO)- Nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ chi hỗ trợ trẻ mầm non con công nhân, lao động trong khu công nghiệp, giáo viên mầm non tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp lần lượt 200.000 đồng và 800.000 đồng/tháng.

Ngày 29-4, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.

Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp ngày 29-4. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, đối tượng thứ nhất là trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định là con của người lao động làm việc tại nơi có nhiều lao động; có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Thứ hai là giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.

Các giáo viên này phải bảo đảm những điều kiện sau: Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động.

Thứ ba là cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là 200.000 đồng/trẻ/tháng; giáo viên mầm non được hỗ trợ 800.000 đồng/giáo viên/tháng. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29-4-2026.

Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ trình HĐND TP về nội dung này, dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ khoảng hơn 6,8 tỉ đồng/năm từ nguồn ngân sách nhà nước.