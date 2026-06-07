Hơn 4.000 người tham gia giải chạy gây quỹ cho các hoạt động giáo dục 07/06/2026 14:39

(PLO)- Nguồn kinh phí thu được từ giải chạy sau khi trừ chi phí sẽ được sử dụng cho các hoạt động giáo dục như trao học bổng cho người học, hỗ trợ hoạt động học thuật, phát triển cơ sở vật chất...

Ngày 7-6, hơn 4.000 vận động viên là giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, cựu sinh viên, đối tác doanh nghiệp và những người yêu thích chạy bộ đã tham gia giải chạy Half Marathon 2026 do Đại học kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức.

Vận động viên tham gia thi đấu theo các cự ly mang ý nghĩa đặc biệt: 5 kilomet (di sản tri thức); cự ly 10 kilomet (di sản con người); 21 kilomet (di sản tương lai).

Theo nhà trường, đây là giải half marathon đầu tiên do UEH tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976-2026). Sự kiện diễn ra tại Khu đô thị Sala (TP.HCM), ngoài giải chạy còn có các hoạt động triển lãm, giao lưu cộng đồng.

Giải chạy thu hút hơn 4.000 người tham gia. Ảnh: TK

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp kết nối cộng đồng người học, cựu sinh viên, đối tác và những người yêu thể thao. Theo ông Hùng, điều giá trị nhất của sự kiện không nằm ở thành tích thi đấu mà ở tinh thần đồng hành, gắn kết và những giá trị tích cực được lan tỏa từ cộng đồng tham gia.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ doanh thu sau khi trừ chi phí cùng các khoản đóng góp từ doanh nghiệp và người tham gia sẽ được chuyển vào chương trình Giving To UEH. Nguồn kinh phí này dự kiến được sử dụng để trao học bổng cho người học, hỗ trợ hoạt động học thuật, phát triển cơ sở vật chất và các dự án phát triển bền vững của nhà trường.