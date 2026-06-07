Gần 200 đội thi tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc Robocon ORC 07/06/2026 18:11

(PLO)- Vòng chung kết toàn quốc Robocon ORC quy tụ gần 200 đội thi xuất sắc đến từ hơn 100 trường học ở mọi cấp học trên cả nước.

Ngày 7-6, tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải vòng chung kết toàn quốc Robocon ORC năm học 2025-2026, với chủ đề "Mùa vàng công nghệ - kỷ nguyên vươn mình".

Ông Hoàng Hải Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ GD&ĐT) (bìa trái) cùng với ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM tham dự tại sự kiện. Ảnh: BTC

Vòng chung kết toàn quốc Robocon ORC diễn ra trong 2 ngày (6 và 7-6). Cuộc thi do Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học (Bộ GD&ĐT) phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Đại học Phan Thiết tổ chức.

Cuộc thi được thiết kế nhằm cung cấp môi trường thực hành và ứng dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật công nghệ và toán học vào thực tiễn. Mục tiêu cốt lõi của giải đấu là phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy thiết kế cơ khí và năng lực làm việc nhóm của học sinh thông qua quá trình trực tiếp chế tạo và lập trình robot.

Sân chơi công nghệ năm nay quy tụ gần 200 đội thi xuất sắc đến từ hơn 100 trường học ở mọi cấp học trên cả nước. Mỗi đội thi gồm từ 2 đến 5 thành viên và 1 huấn luyện viên, được chia thành ba bảng đấu tương ứng với các cấp: Tiểu học, THCS và THPT - Sinh viên.

Sân chơi công nghệ năm nay quy tụ gần 200 đội thi xuất sắc đến từ hơn 100 trường học ở mọi cấp học trên cả nước. Ảnh: BTC

Tại vòng chung kết diễn ra ở Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, các đội phải tự tay lắp ráp, lập trình và trực tiếp điều khiển robot vượt qua các thử thách trên sa bàn dưới sự hỗ trợ thiết bị từ Ban tổ chức. Trước đó, các thí sinh đã được tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Ông Hoàng Hải Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế trường học (Bộ GD&ĐT) cho biết, ban tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi robot công bằng, mở rộng cơ hội cho tất cả học sinh, sinh viên tham gia mà không phân biệt vùng miền hay điều kiện kinh tế.

"Chúng tôi cố gắng hỗ trợ tối đa về thiết bị và tập huấn cho các đội. Từ quy mô vài chục đội ban đầu, nay cuộc thi đã thu hút hơn 200 đội tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc. Hy vọng số lượng này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới" - ông Sơn chia sẻ.

Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại mùa giải năm nay thuộc về đội thi của em Nguyễn Hữu Thiên Phúc, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Đức An, phường Điện Bàn, Đà Nẵng. Xuất phát từ "con số 0" tại vòng loại khu vực miền Trung, đội của Phúc đã vượt qua nhiều đại diện mạnh để giành tấm vé vào vòng chung kết toàn quốc và xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (bìa trái) cùng PGS. TS Châu Đình Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM trao giải thưởng cho các đội xuất sắc. Ảnh: BTC

Phúc hào hứng nhớ lại: "Lúc đầu nhóm em chưa biết gì về lập trình. Cả đội phải tự học qua các khóa online, mượn robot miễn phí từ ban tổ chức để mày mò. Những ngày đầu lắp ráp, động cơ bị cháy liên tục. Nhóm phải tự học cách dùng mỏ hàn, máy khoan để từng bước khắc phục khó khăn. Đến khi chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc, áp lực càng lớn khi vừa phải cải tiến robot, vừa phải hoàn thành chương trình học trên lớp".

Vượt qua chặng đường dài vào TP.HCM để đối đầu với những đối thủ đáng gờm, đội của Thiên Phúc đã lội ngược dòng ngoạn mục trong những trận cầu nghẹt thở, có trận chỉ thắng suýt sao vài điểm.

"Bằng sự may mắn, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đến cùng, nhóm đã đứng đầu vòng bảng và giành chiến thắng chung cuộc. Đây thực sự là một giấc mơ"- Phúc xúc động nói.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải thưởng chính và giải phụ bao gồm giấy khen, tiền mặt cùng nhiều phần quà công nghệ giá trị nhằm động viên tinh thần sáng tạo của các tài năng trẻ.