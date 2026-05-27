Lần đầu chào sân, đội Robocon 1 trường cao đẳng ở TP.HCM vào chung kết 27/05/2026 14:36

(PLO)- Đội Robocon BKC PIONEER của Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã xuất sắc vượt qua vòng loại Robocon quốc gia 2026 để giành vé vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 29 đến 31-5 tại Hà Nội.

Ngày 27-5, đội Robocon BKC đã thi đấu vòng loại và ghi tên mình vào vòng chung kết ngay trong lần đầu tiên tham dự sân chơi công nghệ - tự động hóa lớn nhất dành cho sinh viên cả nước.

Đội Robocon BKC thi đấu vòng loại. Ảnh: HVP

Theo Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, đây là lần đầu tiên đội Robocon của trường tham gia cuộc thi. Đặc biệt, Robocon BKC hiện là đội duy nhất của khối đại học, cao đẳng tại TP.HCM vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết mùa giải năm nay.

Đội Robocon BKC được thành lập từ tháng 10-2025 với sáu sinh viên thuộc các ngành công nghệ ô tô, công nghệ thông tin và điện - điện tử. Các sinh viên tự nghiên cứu, sáng chế, chế tạo và vận hành robot để tham gia thi đấu.

Thầy trò BKC vui mừng khi lọt vào vòng chung kết. Ảnh: TSĐ

Theo đại diện nhà trường, việc một đội đến từ trường cao đẳng ngoài công lập lần đầu tham dự vào vòng chung kết là nỗ lực rất lớn trong việc tạo môi trường để sinh viên tiếp cận khoa học công nghệ, tự động hóa, sáng tạo kỹ thuật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn.