Việt Nam vào top 8 'tọa độ du học thế hệ mới' trên bản đồ giáo dục toàn cầu 26/01/2026 11:28

(PLO)- Xu hướng du học đảo chiều khi Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn sáng giá của nhiều sinh viên quốc tế.

Theo bảng xếp hạng mới công bố của hệ thống đánh giá giáo dục EduOpinions, Việt Nam được xếp vào nhóm 8 “tọa độ du học thế hệ mới” hấp dẫn trên bản đồ giáo dục toàn cầu, cùng với các quốc gia như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.

Sinh viên quốc tế lựa chọn Việt Nam từ sự cân nhắc chi phí

EduOpinions là nền tảng tham khảo giáo dục quốc tế có gần 1,3 triệu lượt truy cập mỗi năm, trong đó khoảng 45% đến từ thị trường châu Âu.

Kết quả xếp hạng được tổng hợp từ các đánh giá thực tế của sinh viên trong giai đoạn 2024–2025, với điều kiện các quốc gia phải đạt mức độ hài lòng trung bình trên 4/5 sao.

Đáng chú ý, Việt Nam đạt mức điểm hài lòng tổng thể 4,55/5 sao, cao hơn mức đánh giá trung bình tại các cơ sở giáo dục ở Anh là 4,38/5.

Hiện có khoảng 22.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Ảnh: TT

Theo EduOpinions, đây là dấu hiệu cho thấy dòng chảy giáo dục toàn cầu đang có sự dịch chuyển, khi sinh viên quốc tế không còn bó hẹp lựa chọn tại các “thủ phủ du học” truyền thống.

Phân tích của EduOpinions cho thấy, năm 2022, gần một nửa số du học sinh trên thế giới tập trung tại khoảng 10 quốc gia như Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp hay Đức.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt gia tăng, mức độ cạnh tranh cao và áp lực kinh tế đã khiến sinh viên quốc tế tìm kiếm những điểm đến mới, nơi có thể cân bằng giữa chất lượng đào tạo và khả năng chi trả.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá có lợi thế khi vừa cung cấp môi trường học tập theo chuẩn quốc tế, vừa có chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể so với các đô thị lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ.

EduOpinions cho rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam nổi lên như lựa chọn đáng cân nhắc đối với sinh viên toàn cầu.

Thực tế, hiện có khoảng 22.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Báo cáo Việt Nam – Hướng tới trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới ở Đông Nam Á: Bài học và dẫn chứng cũng từng nhận định Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm giáo dục quốc tế mới trong khu vực.

Một số sinh viên quốc tế cho biết quyết định lựa chọn Việt Nam đến từ sự cân nhắc giữa chi phí, chất lượng đào tạo và trải nghiệm sống.

Karunaratne Chaanakya Rahel, sinh viên đến từ Sri Lanka, chia sẻ rằng ban đầu dự định du học châu Âu nhưng đã thay đổi kế hoạch sau khi tìm hiểu về Việt Nam.

Theo sinh viên này, chi phí học tập và sinh hoạt tại Việt Nam dễ tiếp cận hơn, trong khi chất lượng giáo dục và trải nghiệm sống không kém cạnh.

EduOpinions cũng nhấn mạnh yếu tố ổn định về chính trị, kinh tế cùng vị trí chiến lược tại Đông Nam Á đã góp phần gia tăng sức hút của Việt Nam.

Sinh viên quốc tế có thể theo học các chương trình đào tạo chất lượng cao, đồng thời trải nghiệm đời sống văn hóa phong phú và giàu bản sắc.

Sinh viên nước ngoài tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Ảnh: TT.

Một số trường đại học tại Việt Nam đạt chuẩn đánh giá quốc tế

Trong quá trình đánh giá, EduOpinions dẫn ví dụ về một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam đang xây dựng môi trường học tập theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên nước ngoài, trong đó có Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Theo EduOpinions, việc một số trường đại học tại Việt Nam đạt được các chuẩn đánh giá quốc tế và chú trọng trải nghiệm sinh viên là yếu tố góp phần nâng cao mức độ hài lòng chung của người học.

Các chuyên gia giáo dục quốc tế cho rằng, việc Việt Nam xuất hiện trong nhóm “tọa độ du học thế hệ mới” phản ánh nỗ lực của hệ thống giáo dục đại học trong nước trong việc tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu, đồng thời tận dụng được lợi thế về chi phí, văn hóa và môi trường sống.

EduOpinions nhận định, khi chất lượng đào tạo được bảo chứng bởi các tổ chức đánh giá độc lập và trải nghiệm sinh viên được đặt ở vị trí trung tâm, Việt Nam có cơ sở để tiếp tục nâng cao vị thế trên bản đồ giáo dục quốc tế, trở thành lựa chọn ngày càng đáng chú ý của sinh viên toàn cầu.