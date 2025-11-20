Xúc động lời tri ân thầy cô và ước nguyện học tiếp ở Việt Nam của du học sinh 20/11/2025 16:39

(PLO)- Bên cạnh những lời tri ân thầy cô, đại diện du học sinh Lào bày tỏ mong muốn được tiếp tục học cao hơn tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 20-11, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại - Phó Hiệu trưởng Phụ trách quản lý điều hành trường nhấn mạnh ý nghĩa của ngày 20-11 với một trường học đặc biệt như Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bởi ngày này không chỉ tôn vinh sứ mệnh cao quý của nghề dạy học mà còn cả đạo đức và trách n͏hiệm nghề nghiệp – nghề đặc biệt về đào tạo nguồn nhân ͏lực y tế cho đất n͏ước.

PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại bày tỏ tri ân đến tất cả quý thầy cô – những người đã và đang dốc sức cho việc giảng dạy, đưa trường ngày càng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe của Việt Nam.

Ông khẳng định trường luôn xác định đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động là nguồn lực q͏ua͏n trọng cho sự phát triển lâu dài. Do đó͏, trường rất ưu tiên các chính sách đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng; cải thiện môi trườn͏g làm việc; hỗ ͏trợ kịp thời để mỗi t͏hầy cô͏ có điều kiện t͏hể hiện khả năng, sáng tạo và luôn giữ nhiệt huyết với n͏ghề͏.

Các nhà giáo được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, tại buổi lễ, một du học sinh Lào là Phoummy Bin - lớp Y2019D đã có những chia sẻ xúc động gửi đến thầy cô giáo của trường nhân dịp 20-11.

Nói về hành trình học tập tại trường của mình, Phoummy Bin cho biết trong thời gian bảy năm học tập tại Việt Nam nói chung và sáu năm tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, những lưu học sinh như em đều phải học tiếng Việt một năm trước khi vào ĐH.

Thời gian học tiếng Việt của Phoummy Bin chỉ khoảng tám tháng, sau đó khi có chứng chỉ tiếng Việt mới được cấp học bổng để vào học ĐH. Nhưng với vốn tiếng Việt ít ỏi so với yêu cầu học ĐH, em đang nỗ lực nhiều.

Du học sinh Lào - Phoummy Bin - lớp Y2019D bày tỏ tri ân thầy cô tại buổi lễ. Ảnh: P.ANH

Một kỷ niệm đặc biệt khác với Phoummy Bin là những năm 2019-2021, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tết Nguyên đán năm đó em và các bạn về nước nhưng sau đó dịch bùng lên nên em cùng các bạn bị kẹt lại, ảnh hưởng đến thi cử. Tuy nhiên, với sự quan tâm của lãnh đạo trường, các thầy cô tạo điều kiện, em được thi lại và hoàn thành những môn bị nợ. Đến hôm nay, Phoummy Bin đã hoàn thành chương trình.

“Em rất thấu hiểu sự vất vả của thầy cô, vì mỗi ngày có mấy chục sinh viên vào liên tục. Có bạn năm nhất, năm hai còn chưa hiểu tiếng Việt, nói không rõ, cười trước đã rồi mới nói, có bạn chưa hiểu quy định, có bạn làm sai phải sửa đi sửa lại… Thầy cô vẫn kiên trì hỗ trợ cho tụi em – sinh viên Lào, Campuchia và cả những bạn lưu học sinh khác – đang học tại trường. Điều đó chúng em rất trân trọng” - Phoummy Bin chia sẻ.

Phoummy Bin cho biết sau khi tốt nghiệp, em mong muốn và ước nguyện được tiếp tục học cao hơn tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, được tiếp tục gắn bó với TP.HCM – thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu và tiếp tục là học trò của thầy cô, là con cháu của bà con nhân dân TP.HCM.

Trong dịp lễ năm nay, qua theo dõi thông tin, Phoummy Bin biết trường thông báo không nhận hoa và muốn chuyển phần quà đó vào các quỹ chung hướng về đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai.

"Chúng em đã và đang quyên góp để góp phần nhỏ bé của sinh viên Lào cùng hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, chúng em luôn nhớ ơn đất nước Việt Nam" - Phoummy Bin bày tỏ.

Phoummy Bin cùng đại diện các sinh viên trao tặng bức tranh vẽ đặc biệt đến các thầy cô của trường. Ảnh: P.ANH

Cũng tại buổi lễ, trường đã trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2024-2025; Vinh danh quý thầy cô được phong hàm giáo sư, phó Giáo sư trong năm 2025; Vinh danh thầy cô đạt học vị tiến sĩ trong năm 2025 và những thầy cô được nhận kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Giáo dục” và kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” năm 2025.