Bộ GD&ĐT: Bằng do Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện được công nhận 12/12/2025

(PLO)- Bộ GD&ĐT cho biết bằng đại học do trường Liverpool John Moores cấp thông qua chương trình liên kết với Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa đủ điều kiện được công nhận.

Tối 12-12, Bộ GD&ĐT có thông tin chính thức liên quan đến việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) với Trường Đại học Liverpool John Moores (Anh).

Theo đó, một số người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và được Trường Đại học Liverpool John Moores cấp bằng đại học đã nộp hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận để sử dụng trong nước nhưng không được chấp thuận.

Việc này khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng vì đã đầu tư thời gian, chi phí lớn cho quá trình học tập nhưng văn bằng không thể sử dụng để xin việc trong khu vực nhà nước, học tiếp lên trình độ cao hơn hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến bằng cấp tại Việt Nam.

Khi phát sinh vướng mắc về công nhận văn bằng, nhiều người cho biết họ rơi vào tình trạng bị động, gặp khó khăn trong công việc và kế hoạch học tập tiếp theo.

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận bằng đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã căn cứ hồ sơ do người học cung cấp, xác nhận của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Bộ cũng đồng thời đối chiếu với quy định tại Thông tư 13/2021 về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Cục đã có các văn bản trả lời, trong đó nêu rõ văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp cho các học viên này chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định.

Ngày 12-12, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ GD&ĐT đã họp để rà soát, trao đổi và thống nhất tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý. Các đơn vị nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân như Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội, Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội), Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội), Học viện Thời trang London, Trường Đại học Liverpool John Moores.

Đáng lưu ý, Bộ GD&ĐT cho biết vụ việc có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định về liên kết đào tạo quốc tế. Do đó, Bộ sẽ tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo và cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để phục vụ việc xác minh, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Bộ cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành.