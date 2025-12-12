Bộ GD&ĐT: Giảm thủ tục hành chính về chuyển trường cho học sinh 12/12/2025 17:25

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất quy định thời hạn cụ thể khi chuyển trường là tối đa 5 ngày đối với cùng tỉnh, 8 ngày trong trường hợp khác tỉnh.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học.

Trong đó, dự thảo quy định rõ về đối tượng, hồ sơ và thời hạn xử lý đối với thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh.

Đối với chuyển trường trong cùng tỉnh, thành, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến phải có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp chuyển trường từ tỉnh, thành khác, thời hạn giải quyết không quá 8 ngày làm việc.

Sau khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh trong thời gian không quá 3 ngày làm việc. Việc tiếp nhận, trao đổi, khảo sát và xếp học sinh vào lớp tại trường mới được thực hiện trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dự thảo điều lệ trường phổ thông hướng tới giảm phiền hà khi chuyển trường đối với học sinh. (Ảnh minh hoạ: TT)

Dự thảo cũng quy định rõ thủ tục tiếp nhận học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ học nhưng còn trong độ tuổi quy định. Theo đó, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, hiệu trưởng phải có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý việc tiếp nhận học sinh.

Trường hợp được chấp thuận, việc trao đổi, khảo sát và xếp lớp cho học sinh được thực hiện trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc tiếp theo.

Đối với học sinh Việt Nam từ nước ngoài về nước và học sinh người nước ngoài xin học tại Việt Nam, dự thảo yêu cầu nhà trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và quyết định trong thời gian không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Các thủ tục này được thực hiện chủ yếu thông qua Cổng dịch vụ công; trường hợp không thực hiện được có thể nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Dự thảo cũng quy định cụ thể việc quản lý hồ sơ trong nhà trường được số hóa. Hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở GD&ĐT quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo cũng quy định đối với cấp tiểu học, mỗi lớp học không quá 35 học sinh; đối với THCS và THPT, không quá 45 học sinh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao quyền quy định cụ thể sĩ số lớp học tại địa phương theo hướng giảm sĩ số, phù hợp điều kiện thực tế từng nơi. Với trường chuyên biệt, sĩ số lớp học thực hiện theo quy chế riêng của loại hình trường này.

Đối với giáo dục hòa nhập, mỗi lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập không quá 2 học sinh, trừ trường hợp đặc biệt do hiệu trưởng quyết định trên cơ sở bảo đảm điều kiện hỗ trợ cho giáo viên và học sinh.

Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, lớp ghép được tổ chức với tối đa 15 học sinh và không quá 2 nhóm trình độ, trường hợp đặc biệt mới được bố trí tối đa 3 nhóm trình độ.