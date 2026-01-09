Tỉnh đầu tiên dự kiến thi lớp 10 bằng bài thi tổ hợp 09/01/2026 16:08

(PLO)- Tỉnh Sơn La dự kiến sử dụng bài thi tổ hợp làm môn thứ ba thi lớp 10 năm học 2026-2027. Học sinh lớp 9 sẽ thi thử với bài thi này trong tháng 1-2026.

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vừa có văn bản về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Học sinh Trường THPT chuyên Sơn La trong một hoạt động. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Theo đó, đối với kỳ thi lớp 10, ngoài hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, bài thi thứ ba sẽ là bài thi tổ hợp.

Kiến thức của bài thi tổ hợp thuộc các môn học lịch sử - địa lí, khoa học tự nhiên và tiếng Anh, được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm.

Sở GD&ĐT có công bố ma trận đặc tả đề thi và đề thi minh họa của bài thi tổ hợp để học sinh làm quen. Đồng thời, Sở yêu cầu các trường có cấp THCS tổ chức cho học sinh lớp 9 thi thử bài thi tổ hợp, hoàn thành trước ngày 15-1.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, phương án chọn bài thi tổ hợp có tính ổn định về môn thi, không thay đổi môn thi hằng năm. Mặt khác, 70% đề thi ở mức độ nhận biết nên học sinh không cần học thêm kiến thức ngoài chương trình. Số câu tiếng Anh có số lượng nhiều nhất góp phần thực hiện mục tiêu đưa môn học này thành ngôn ngữ thứ hai.

Sở cũng khẳng định việc điều chỉnh hình thức bài thi không làm thay đổi cơ hội trúng tuyển bởi cơ hội phụ thuộc chỉ tiêu tuyển sinh và nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp. Bài thi tổ hợp hay từng môn đơn lẻ chỉ là công cụ xếp hạng, còn tính bình đẳng giữa thí sinh vẫn được giữ nguyên.

Trước khi tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La để chốt phương án và môn thi, Sở sẽ tổ chức cho học sinh thi thử để lắng nghe ý kiến chuyên môn từ giáo viên, phản hồi từ phụ huynh, từ đó có điều chỉnh hợp lý.

Đến thời điểm này, đã có 2 địa phương công bố môn thứ ba thi lớp 10 đó là Đà Nẵng và TP.HCM.

Cả hai địa phương đều lựa chọn ngoại ngữ (thời lượng làm bài 90 phút) là môn thi thứ ba bên cạnh hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn (120 phút). Tại TP.HCM, thí sinh đăng ký vào lớp chuyên và tích hợp sẽ thi thêm một bài thi bổ sung tương ứng.