Trường ĐH Luật TP.HCM đưa vào sử dụng ký túc xá hiện đại cho 500 sinh viên 14/03/2026 16:51

(PLO)- Ký túc xá có sức chứa 500 sinh viên trên khu đất rộng hơn 2.700 m2 với quy mô 54 phòng, tổng kinh phí hơn 26 tỉ đồng do doanh nghiệp đầu tư cho Trường ĐH Luật TP.HCM.

Ngày 14-3, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) và Công ty TNHH CHILL ZONE đã tổ chức lễ khai trương Ký túc xá dành cho sinh viên ULAW tại cơ sở 3, phường Long Phước, TP.HCM.

Quy mô ký túc xá.

Đại diện lãnh đạo trường và doanh nghiệp thực hiện nghi thức khai trương.

Ký túc xá có sức chứa 500 sinh viên, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700 m2 với quy mô một trệt và năm tầng, gồm 54 phòng ở. Mỗi phòng có diện tích khoảng 16–20 m2, được thiết kế theo hướng tiện nghi và an toàn, đáp ứng nhu cầu lưu trú của sinh viên. Phòng ở được trang bị hệ thống điều hòa, khu vệ sinh riêng, máy nước nóng cùng các trang thiết bị thiết yếu. Hệ thống điện, nước và internet được đầu tư đồng bộ, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Một góc phòng ở tại ký túc xá.

Bên cạnh không gian lưu trú, công trình còn dành hơn 1.000 m2 cho các khu vực tiện ích và cảnh quan như khu sinh hoạt chung, không gian học tập, khu giặt sấy, khu dịch vụ và các tiện ích hỗ trợ đời sống sinh viên.

Không gian chung của ký túc xá được bố trí theo hướng mở, kết hợp cảnh quan xanh và khu sinh hoạt cộng đồng nhằm tạo nên môi trường sống thân thiện, khuyến khích sự giao lưu và kết nối giữa sinh viên.

Toàn bộ chi phí xây dựng hơn 26 tỉ đồng do doanh nghiệp đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết việc đưa ký túc xá Long Phước vào hoạt động là một trong những công trình ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM.

TS Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: ULAW

Theo TS Sơn, với cơ chế tự chủ đại học, trường đang triển khai nhiều giải pháp nhằm huy động các nguồn lực xã hội để phát triển cơ sở vật chất, trong đó có các công trình phục vụ đời sống sinh viên. Việc xã hội hóa đầu tư ký túc xá là một bước đi quan trọng nhằm tạo thêm điều kiện học tập và sinh hoạt cho người học.

TS Sơn cũng cho biết thêm, dù công trình chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chỗ ở của khoảng 1.200 sinh viên đang học tại Cơ sở 3, nhưng đây là bước khởi đầu quan trọng để trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ sinh viên trong thời gian tới.