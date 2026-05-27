Đăng ký tuyển sinh đầu cấp: Lưu ý quan trọng dành cho phụ huynh TP.HCM 27/05/2026 06:46

(PLO)- Từ hôm nay (27-5), phụ huynh ở TP.HCM sẽ tiến hành đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 cho con.

Phụ huynh sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh để đăng ký tuyển sinh cho con trên cổng tuyển sinh của TP: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà trong lễ khánh thành. Ảnh: THUẬN VĂN

Lưu ý khi chọn đối tượng 2 khi đăng ký tuyển sinh

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong khoảng thời gian từ 27-5 đến 7-6, phụ huynh TP.HCM truy cập cổng tuyển sinh của TP.HCM để lựa chọn phường, xã đăng ký và xác định chính xác đối tượng tuyển sinh. Trong đó, đối tượng 1 là học sinh có nơi ở hiện tại trên địa bàn, đối tượng 2 là các trường hợp còn lại theo quy định.

Thứ tự ưu tiên của đối tượng 2 gồm học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh. Tiếp theo là học sinh có anh, chị ruột đang học tại trường trên địa bàn.

Đối tượng 2 cũng ưu tiên học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Cuối cùng là học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Đây là tiêu chí quan trọng để thực hiện phân tuyến tuyển sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý đối với học sinh thuộc đối tượng 2, phụ huynh cần theo dõi kế hoạch tuyển sinh của địa phương và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật lên hệ thống.

Phụ huynh được đăng ký hai loại hình trường

Trong khoảng thời gian từ 27-5 đến 7-6, phụ huynh được đăng ký song song hai loại hình trường gồm trường đại trà và trường đặc thù.

Trường đại trà gồm các trường tiểu học công lập trên địa bàn. Cơ chế phân tuyến tự động phân bổ linh hoạt dựa trên ranh giới địa lý và “Nơi ở hiện tại” đã xác thực. Mục tiêu 100% học sinh đều có chỗ học, tuân thủ nguyên tắc gần nhà nhất có thể.

Trường đặc thù gồm Trường tiên tiến, hội nhập; Tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695); Tăng cường tiếng Pháp; Trường Nam Sài Gòn; Lương Thế Vinh. Tuyển sinh trường đặc thù yêu cầu điều kiện và tiêu chí xét tuyển riêng biệt, đòi hỏi phụ huynh chủ động đăng ký nguyện vọng và bám sát các tiêu chí mà trường đưa ra dựa trên kế hoạch tuyển sinh.

Từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6, ban chỉ đạo tuyển sinh cấp xã và các trường đặc thù sẽ công bố kết quả xét duyệt. Đồng thời, các đơn vị cập nhật dữ liệu lên cổng tuyển sinh TP.

Những học sinh không trúng tuyển vào trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà theo khu vực đã đăng ký ban đầu.

Phụ huynh có 10 ngày để đăng ký tuyển sinh

Phụ huynh sẽ có 10 ngày để đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, lớp 6 trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến của Sở GD&ĐT TP.HCM. Vì thế, phụ huynh cần nghiên cứu thật kỹ các trường nếu muốn đăng ký trường đặc thù.

Phụ huynh không nhất thiết phải đăng ký ngay ngày đầu tiên vì số lượng phụ huynh truy cập hệ thống quá đông trong cùng một thời điểm dễ dẫn đến tình trạng nghẽn mạng.

Sau 17 giờ ngày 7-6 Sở GD&ĐT TP mới đóng cổng tuyển sinh và sang ngày 8-6 các địa phương mới bắt đầu tiến hành xử lý dữ liệu, phân bổ chỗ học cho học sinh".

Kết quả tuyển sinh đồng cấp sẽ được đồng loạt công bố vào ngày 10-7.