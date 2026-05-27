Học phí tăng, nhiều trường đại học tung học bổng ‘khủng’ hút thí sinh 27/05/2026 06:00

(PLO)- Không ít trường đại học ở TP.HCM chi hàng chục tỉ đồng bằng học phí để trao tặng học bổng cho những thí sinh xuất sắc trúng tuyển vào trường hoặc những em thuộc diện đặc biệt, vượt khó học giỏi.

Năm 2026, nhiều trường đại học (ĐH) tiếp tục điều chỉnh học phí ở năm học tới theo lộ trình tăng dần. Cùng đó, các trường cũng tung ra các chương trình học bổng quy mô lớn, hỗ trợ tài chính đa dạng và các gói vay ưu đãi nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người học, đồng thời thu hút thí sinh có năng lực tốt.

Tung học bổng hàng chục tỉ đồng

Theo công bố mới đây của ĐH Kinh tế TP.HCM, năm 2026 trường dự kiến tuyển sinh 8.890 chỉ tiêu cho hai cơ sở đào tạo tại TP.HCM và Vĩnh Long.

Tại cơ sở TP.HCM, trường dành 7,56 tỉ đồng học bổng tuyển sinh cho 570 thí sinh có kết quả xét tuyển cao, gồm 50 suất xuất sắc trị giá 27 triệu đồng/suất, 170 suất toàn phần trị giá 18 triệu đồng/suất và 350 suất bán phần trị giá 9 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, trường còn triển khai học bổng ưu tiên cho 50% sinh viên trúng tuyển các ngành thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kiến trúc - xây dựng và dịch vụ vận tải.

Đồng thời, trường dành 1,8 tỉ đồng học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với 150 suất học bổng toàn phần và bán phần.

Riêng sinh viên quốc tế, trường miễn 100% học phí toàn khóa, miễn phí ký túc xá, hỗ trợ học phí chương trình dự bị tiếng Việt, cùng sinh hoạt phí 2,6 triệu đồng/tháng trong các học kỳ chính thức.

Tại cơ sở UEH Mekong (Vĩnh Long) cũng có những chính sách học bổng tương tự tại TP.HCM. Đặc biệt, trường miễn 50-100% học phí học kỳ đầu cho thí sinh ở một số tỉnh/thành đạt tiêu chí xét tuyển loại giỏi vào một số ngành chiến lược như Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) và Kinh doanh nông nghiệp.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: LT

Năm nay, Trường ĐH Mở TP.HCM công bố tổng quỹ học bổng tuyển sinh năm 2026 gần 53 tỉ đồng với nhiều chính sách hỗ trợ dành cho tân sinh viên.

Theo đó, trường dành một suất học bổng cho thủ khoa tuyển sinh toàn trường với mức học bổng toàn phần suốt bốn năm học, riêng năm nhất được nhận 200% học phí. Á khoa cũng được học bổng toàn phần bốn năm, riêng năm nhất được nhận 180% học phí.

Ngoài ra, trường còn trao 41 suất học bổng toàn phần cho thủ khoa ngành có điểm xét tuyển quy đổi cao nhất ở mỗi ngành, riêng năm nhất được hỗ trợ 150% học phí.

Đối với học kỳ 1 năm nhất, trường dành 500 suất học bổng khuyến khích học tập với các mức hỗ trợ gồm 100% học phí cho 250 suất, 70% học phí cho 125 suất và 50% học phí cho 125 suất. Bên cạnh đó còn có 50 suất học bổng hợp tác địa phương trị giá 100% học phí học kỳ đầu.

Trường cũng triển khai 100 suất học bổng tăng cường, trong đó 50 suất dành cho nữ sinh theo học ngành Kiến trúc và Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với mức hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 năm nhất; 50 suất còn lại dành cho nam sinh ngành Kế toán và Kiểm toán với mức hỗ trợ tương tự.

Ngoài ra, trường còn có 100 suất học bổng khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Nhật và tiếng Anh dành cho sinh viên đạt điều kiện. Mức hỗ trợ dao động 2-10 triệu đồng tùy trình độ.

Hỗ trợ vay tiền lãi suất 0 đồng, thưởng tiền mặt thí sinh điểm cao

Không chỉ khối trường kinh tế, các trường khối kỹ thuật cũng đưa ra nhiều chính sách học bổng đa đạng để thu hút thí sinh giỏi, chăm lo sinh viên vượt khó mỗi đầu năm học.

Theo công bố của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), trường tiếp tục duy trì các suất học bổng giá trị lớn cho thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Trong đó, học bổng cao nhất lên đến 240 triệu đồng dành cho thí sinh đạt huy chương Olympic quốc tế hoặc khu vực các môn Tin học, Toán, Vật lý; hoặc đạt giải nhất môn Tin học quốc gia. Các mức 200 triệu, 160 triệu và 120 triệu đồng được áp dụng cho thí sinh đạt giải nhì, giải nhất hoặc giải nhì – ba ở các môn khác. Học bổng được xét theo từng học kỳ, kéo dài tối đa tám học kỳ, với yêu cầu sinh viên duy trì điểm trung bình từ 8.0, điểm rèn luyện từ 80 và tham gia hoạt động học thuật.

Ngoài ra, trường còn có học bổng thủ khoa trị giá 80 triệu đồng, học bổng 30 triệu đồng cho thủ khoa chương trình tiên tiến và nhiều chính sách hỗ trợ khác.

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM năm 2026 dành hơn 60 tỉ đồng cho học bổng tuyển sinh, học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh viên khó khăn và các loại học bổng khác.

Trong đó, trường cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh trúng tuyển có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của ba môn xét tuyển đạt từ 26 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và điểm cộng). Giá trị học bổng được tính theo công thức số điểm đạt được nhân với 1 triệu đồng. Mỗi ngành chọn một thí sinh có điểm cao nhất để trao học bổng, trường hợp bằng điểm sẽ xét thêm tiêu chí phụ.

Ngoài ra, trường cấp học bổng học kỳ đầu tiên trị giá 50% học phí cho nữ sinh theo học một trong sáu ngành kỹ thuật. Đối với thí sinh có anh, chị hoặc em ruột đang học hoặc đã học tại trường, nhà trường hỗ trợ học bổng học kỳ đầu tiên tương đương 20% học phí. Các học kỳ tiếp theo, việc duy trì học bổng căn cứ vào kết quả học tập.

Bên cạnh học bổng, Trường ĐH Bách khoa ở TP.HCM có nhiều chính sách vay học phí với lãi suất 0% cho sinh viên, nhất là những em mới trúng tuyển. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2026 triển khai học bổng tài năng hỗ trợ 50 -100% học phí cho thí sinh có thành tích học thuật, văn hóa – nghệ thuật, thể thao. Học bổng tiếp sức dành cho thí sinh có học lực khá trở lên và hoàn cảnh khó khăn. Con em cán bộ ngành giáo dục được hưởng học bổng 30% học phí toàn khóa; học bổng gia đình 5% dành cho sinh viên có người thân đang học tại trường.

Đáng chú ý, trường áp dụng học bổng tuyển sinh dựa trên điểm trung bình ba môn xét tuyển: từ 20 đến dưới 26 điểm được giảm 25% học phí; từ 26 đến dưới 29 điểm giảm 50%; từ 29 đến 30 điểm giảm 100%. Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên có thể được xét học bổng từ 25% đến 100%.

Một số ngành như ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung; tâm lý học; quản trị sự kiện; du lịch – khách sạn được hỗ trợ 50% học phí suốt bốn năm. Các ngành công nghệ thông tin, thương mại điện tử, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, an ninh mạng được hưởng mức 35%.

Theo thông tin công bố, năm 2026 trường cho phép thí sinh đăng ký xét học bổng tuyển sinh sớm trước ngày 31-5, căn cứ vào kết quả học kỳ 1 lớp 12.

Đặc biệt, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay tiếp tục triển khai hệ thống học bổng và hỗ trợ tài chính lớn, từ học bổng khuyến khích học tập đến các chương trình vay ưu đãi lãi suất 0%.

Học bổng khuyến khích học tập có giá trị đến 120% học phí mỗi học kỳ, được trích từ nguồn 8% học phí theo quy định. Quỹ học bổng và Hỗ trợ phát triển Bách khoa đã huy động hơn 100 tỉ đồng từ năm 2020.

Ngoài ra, trường có học bổng tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế với tổng giá trị hơn 18 tỉ đồng mỗi năm. Các chương trình vay ưu đãi đồng hành cùng sinh viên, vay 0% lãi suất của ĐH Quốc gia TP.HCM hay chương trình bảo lãnh vay của cựu sinh viên Phú Thọ – Bách khoa đã giải ngân hơn 35,5 tỉ đồng sau bốn năm, trong đó khoản vay có thể chuyển thành học bổng 50-100% nếu sinh viên đạt tiêu chí.