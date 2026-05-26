Ngôi trường vùng ven gây ấn tượng với thành tích học sinh giỏi vượt trội 26/05/2026 16:18

(PLO)- Dù có điểm đầu vào lớp 10 khá khiêm tốn, Trường THPT Võ Văn Kiệt đang trở thành điểm sáng của giáo dục vùng ven khi gặt hái loạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp TP, Olympic năm học 2025 - 2026.

Sáng ngày 26-5, Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TP.HCM) tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và vinh danh thầy cô, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Khẳng định chất lượng từ những con số "biết nói"

Ông Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, phường Phú Định phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng, cho biết năm học 2025 - 2026, trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn liền với mô hình trường học hạnh phúc và tăng cường chuyển đổi số trong công tác giảng dạy, quản lý.

Kết quả, toàn trường ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Về học tập, có 544 học sinh xếp loại tốt (29,3%), 1.095 học sinh loại khá (59%). Về rèn luyện, tỷ lệ học sinh xếp loại tốt đạt tới 98%.

Đáng chú ý, thành tích học sinh giỏi của trường tiếp tục tăng mạnh. Nếu năm trước, học sinh giỏi cấp TP khối 12 chỉ đạt 17 giải thì năm nay con số tăng lên 24 giải.

Học sinh khối 10 và 11 cũng gặt hái tới 36 giải Olympic cấp thành phố. Bên cạnh đó, trường có học sinh đạt giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp TP, giải khuyến khích hội thi nét vẽ xanh và sáng tác ảnh cấp TP, 3 huy chương thể thao cấp TP...

Điều đặc biệt là thành tích của trường không tập trung vào riêng nhóm môn xã hội như nhiều người thường nghĩ về các trường vùng ven. Từ các môn tự nhiên, tính toán đến nghệ thuật, phong trào, học sinh nhà trường đều ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi cấp thành phố.