Ngôi trường vùng ven gây ấn tượng với thành tích học sinh giỏi vượt trội

Sáng ngày 26-5, Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TP.HCM) tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và vinh danh thầy cô, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.
Khẳng định chất lượng từ những con số "biết nói"
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng, cho biết năm học 2025 - 2026, trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn liền với mô hình trường học hạnh phúc và tăng cường chuyển đổi số trong công tác giảng dạy, quản lý.
Kết quả, toàn trường ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Về học tập, có 544 học sinh xếp loại tốt (29,3%), 1.095 học sinh loại khá (59%). Về rèn luyện, tỷ lệ học sinh xếp loại tốt đạt tới 98%.
Đáng chú ý, thành tích học sinh giỏi của trường tiếp tục tăng mạnh. Nếu năm trước, học sinh giỏi cấp TP khối 12 chỉ đạt 17 giải thì năm nay con số tăng lên 24 giải.
Học sinh khối 10 và 11 cũng gặt hái tới 36 giải Olympic cấp thành phố. Bên cạnh đó, trường có học sinh đạt giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp TP, giải khuyến khích hội thi nét vẽ xanh và sáng tác ảnh cấp TP, 3 huy chương thể thao cấp TP...
Điều đặc biệt là thành tích của trường không tập trung vào riêng nhóm môn xã hội như nhiều người thường nghĩ về các trường vùng ven. Từ các môn tự nhiên, tính toán đến nghệ thuật, phong trào, học sinh nhà trường đều ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi cấp thành phố.
“Trường THPT Võ Văn Kiệt tuy chỉ là một trường phổ thông ở vùng ven, tuy nhiên chúng tôi rất tự hào về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong nhiều năm qua, trường luôn đứng đầu trong khu vực quận 8 cũ về công tác này. Học sinh ở đây không chỉ giỏi về học tập mà còn phát triển toàn diện cả về phong trào lẫn văn hóa nghệ thuật” - ông Đạo nhấn mạnh.
Chiến lược đầu tư và bài toán nguồn lực
Khác với các trường chuyên hoặc trường tốp đầu TP có lợi thế đầu vào cao, học sinh của THPT Võ Văn Kiệt phần lớn có xuất phát điểm khiêm tốn hơn.
“Rèn một học sinh ở ngôi trường này khó gấp nhiều lần so với các trường trung tâm. Đó là cả hành trình kiên trì phấn đấu, rèn luyện cả thầy lẫn trò” - lãnh đạo nhà trường nói.
Để tạo nên các đội tuyển mũi nhọn, trường chủ động tuyển chọn học sinh từ sớm, thậm chí ngay từ kỳ nghỉ hè sau lớp 11. Thầy cô giáo đồng hành cùng học trò suốt gần một năm để chuẩn bị cho kỳ thi. Động lực lớn nhất của họ chính là lòng tự trọng nghề nghiệp và khát khao khẳng định năng lực dạy học của mình. Bên cạnh đó, trường cũng áp dụng cơ chế thưởng nóng nhằm động viên giáo viên và học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi.
Được biết, trong năm học tới, Trường THPT Võ Văn Kiệt sẽ tiếp tục dồn lực bồi dưỡng để hướng tới mục tiêu có học sinh lọt vào đội tuyển thi Học sinh giỏi quốc gia.
Bên cạnh thành tích về học tập, lễ tổng kết cũng là khoảng thời gian lắng đọng của tình thầy trò. Trước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, Hiệu trưởng đã dành những lời dặn dò vừa nghiêm khắc, vừa gần gũi như một người cha.
Ông Đạo nhắn nhủ học sinh khối 12 cần tập trung cao độ cho những buổi ôn tập tại trường để thật tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT bước ngoặt sắp tới. Đồng thời nhắc nhở học sinh khối 10, 11 tuyệt đối không tụ tập vi phạm an toàn giao thông, không chạy theo các xu hướng tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh người học trò.
Em Trần Quang Khải, học sinh lớp 12 bày tỏ: "Ngoảnh lại, ba năm học vừa qua chỉ như một cái chớp mắt... Mai này, mỗi người trong chúng em sẽ đi về một hướng, rẽ vào những ngả đường khác nhau của cuộc sống.
Nhưng chắc chắn rằng, sẽ không ai có thể sống lại tất cả sự ngây thơ và nhiệt huyết như những tháng ngày thanh xuân ấy... Chúng em xin hứa sẽ sống bằng tất cả sự bản lĩnh, sự tử tế và lòng biết ơn. Hứa sẽ không đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống, không đánh mất những giá trị tốt đẹp mà thầy cô đã dành tất cả tâm huyết và yêu thương".