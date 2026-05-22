TP.HCM chính thức thành lập 5 trường THPT công lập mới 22/05/2026 16:24

(PLO)- Năm trường THPT công lập mới trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tuyển sinh lớp 10 ngay từ năm học 2026-2027.

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập năm trường THPT công lập mới trực thuộc Sở GD&ĐT. Các trường này chính thức tuyển sinh lớp 10 ngay từ năm học 2026-2027, mở ra thêm hàng ngàn cơ hội học trường công cho học sinh thành phố.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra tiến độ dự án Trường THPT Phan Văn Hớn vào tháng 4-2026. Ảnh: HOA ĐỖ

Theo quyết định, cả năm ngôi trường này đều là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Sở GD&ĐT TP.HCM được giao nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để kịp phục vụ cho công tác khai giảng năm học mới.

Dưới đây là thông tin chi tiết về địa điểm và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường:

Trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Thị Riêng

Địa chỉ trụ sở: Số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: 450 học sinh.

Trường THPT Phan Văn Hớn

Địa chỉ trụ sở: Khu tái định cư 38ha, phường Đông Hưng Thuận.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: 810 học sinh.

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu

Địa chỉ trụ sở: Số 70A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: 675 học sinh.

Trường THPT Hà Huy Tập

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 2831, tờ bản đồ số 95, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: 720 học sinh.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Địa chỉ trụ sở: Khu dân cư 8A, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: 675 học sinh.

Năm trường mới đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, tuyển 3.330 chỉ tiêu lớp 10.

Kỳ thi lớp 10 của TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2-6. Học sinh làm ba bài thi Toán, Văn, Tiếng Anh, thi thêm môn chuyên/tích hợp nếu đăng ký loại hình này.

Trường THPT ở xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Năm nay, thành phố có hơn 169.600 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong hơn 151.300 thí sinh đăng ký thi lớp 10 công lập, khoảng 118.000 em đỗ.