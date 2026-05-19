Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM 19/05/2026 12:26

(PLO)- Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có một Giám đốc và hai Phó Giám đốc. Việc kiện toàn bộ máy này nhằm thực hiện theo mô hình quản trị đại học mới của Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Nghị quyết số 71/2025 của Bộ Chính trị.

Ngày 19-5, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã công bố hai quyết định của Bộ GD&ĐT về việc bổ nhiệm hai Phó giám đốc của đại học này, đó là GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và TS Đinh Công Khải.

Thông tin từ nhà trường, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê quán Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng năm 2001; nhận bằng thạc sĩ năm 2005 và tiến sĩ năm 2009 tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2015, ông được phong học hàm phó giáo sư và đến năm 2023 được công nhận, bổ nhiệm học hàm giáo sư.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Đến nay, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại UEH như: Trưởng khoa tài chính, Trưởng phòng đào tạo, Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó hiệu trưởng và sau đó là Phó giám đốc UEH, Bí thư Đảng ủy UEH, Chủ tịch hội đồng đại học UEH. Hiện nay, ông là đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

TS. Đinh Công Khải sinh năm 1967, quê quán TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế công nghiệp tại Đại học Kinh tế TP.HCM năm 1990; nhận bằng thạc sĩ kinh tế công nghiệp tại Đại học Châu Á - Thái Bình Dương, Philippines năm 1997 và hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Colorado, Hoa Kỳ năm 2009.

TS. Đinh Công Khải

Trải qua hơn 32 năm công tác tại UEH, TS. Đinh Công Khải đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và học thuật quan trọng như: Giảng viên khoa kinh tế công nghiệp, khoa quản trị kinh doanh, khoa quản lý nhà nước; Viện trưởng viện chính sách công, Giám đốc chương trình đào tạo chính sách công Fulbright hợp tác giữa UEH và Harvard, Trưởng khoa quản lý nhà nước, Phó hiệu trưởng trường kinh tế, luật và quản lý nhà nước thuộc UEH, Phó hiệu trưởng, Phó giám đốc UEH.

Trước đó, như PLO đã thông tin, ngày 12-5, Bộ GD&ĐT cũng đã có quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM. Việc bổ nhiệm này nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo mô hình quản trị đại học mới, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục đại học, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Nghị quyết số 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.