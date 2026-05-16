Hơn 12.000 người tham gia giải chạy học sinh S-Race 2026 tại Cà Mau 16/05/2026 08:36

(PLO)- Sự kiện S-Race Cà Mau, chặng mở màn của S-Race 2026 thu hút sự tham gia của hơn 12.000 người gồm 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh.

Ngày 15-5, tại Cà Mau, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty Truyền thông Unicomm tổ chức lễ công bố hợp tác triển khai các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026-2030, đồng thời chính thức khởi động hành trình S-Race 2026 với nhiều điểm mới.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết giai đoạn hợp tác 2026-2030 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình truyền hình, giải đấu học đường, hệ thống học liệu về dinh dưỡng, kỹ năng, tâm lý và các mô hình câu lạc bộ thể thao trong trường học.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại Lễ Công bố. Ảnh: TT

Theo ông Minh, mục tiêu của chương trình không chỉ là nâng cao thể chất mà còn góp phần xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo ban tổ chức, sau 5 năm triển khai, mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp đã góp phần hình thành hệ sinh thái thể thao học đường quy mô toàn quốc.

Trong giai đoạn 2020-2025, các đơn vị đã triển khai 57 dự án, chương trình tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố; thu hút gần 1.400 trường học tham gia và ghi nhận hơn 777 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

Nhiều hoạt động tạo dấu ấn như Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, giải bóng đá sinh viên SV Cup và đặc biệt là S-Race - sự kiện thể thao học đường đầu tiên của Việt Nam xác lập kỷ lục thế giới về số lượng vận động viên tham gia.

Từ nền tảng đó, S-Race 2026 tiếp tục được mở rộng với mục tiêu đưa thể thao học đường lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng. Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên xuất hiện mô hình S-Race Family, mở rộng đối tượng tham gia tới phụ huynh và gia đình, bên cạnh học sinh và nhà trường như các mùa trước.

Theo kế hoạch, S-Race 2026 sẽ gồm hai sự kiện chính tại Đà Nẵng và Cà Mau, cùng các hoạt động trực tuyến kéo dài nhiều tháng. Trong đó, S-Race Đà Nẵng dự kiến diễn ra từ ngày 30-5 đến 28-6; S-Race Cà Mau tổ chức từ ngày 3-10 đến 5-11.

Song song với các giải chạy trực tiếp là hai thử thách trực tuyến S-Race Family Online và S-Race School Online, hướng tới hơn 20 triệu học sinh, giáo viên và gia đình trên cả nước.

Ban tổ chức đồng thời phát động các chiến dịch truyền thông Nhà mình yêu thể thao hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Trường học khỏe mạnh hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện sở, ban ngành chụp hình lưu niệm cùng các bạn học sinh Cà Mau. Ảnh: TT

Các nội dung thi đấu năm nay gồm chạy 1 km dành cho học sinh tiểu học, 2 km cho học sinh THCS và 2-3 km cho học sinh THPT. Ngoài ra còn có các nội dung hưởng ứng dành cho gia đình và nhà trường.

Ban tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của các sự kiện S-Race 2026 là 284 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng và giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho toàn bộ vận động viên tham gia.

Không chỉ dừng ở hoạt động thể thao, S-Race còn tiếp tục hướng tới các giá trị cộng đồng. Trong 5 năm qua, chương trình đã gây quỹ gần 1,6 tỉ đồng hỗ trợ bệnh nhi cần phục hồi chức năng vận động; đồng thời trao hơn 322 triệu đồng cùng nhiều công trình thiết thực cho học sinh khó khăn tại Lào Cai thông qua chương trình Tiếp sức đến trường.