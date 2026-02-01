Hải Phòng: Hơn 22 nghìn người tham gia giải chạy tại 12 khu công nghiệp 01/02/2026 16:06

(PLO)- Hơn 22 nghìn người tại 12 khu công nghiệp cùng tham gia giải chạy tập thể "Những bước chân khỏe đẹp" do Công đoàn Hải Phòng tổ chức.

Ngày 1-2, Công đoàn Hải Phòng tổ chức giải chạy tập thể "Những bước chân khỏe đẹp". Giải chạy được tổ chức đồng loạt tại 12 điểm cầu khu công nghiệp (KCN).

Trong đó, điểm cầu trung tâm tại KCN VSIP. Các điểm còn lại là KCN Nhật Bản Hải Phòng, KCN Lai Vu, KCN Đại An, KCN An Dương, KCN Đồ Sơn, KCN Nam Đình Vũ 1, KCN Nam Cầu Kiền, KCN An Phát, KCN Cẩm Điền - Lương Điền, KCN Phúc Điền và KCN Tân Trường.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân phát biểu khai mạc giải chạy. Ảnh: HP

Phát biểu khai mạc giải chạy, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, nhấn mạnh trong bối cảnh yêu cầu về năng suất lao động, kỷ luật công nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho người lao động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ là rèn luyện thân thể, mà còn là bước chạy của tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới” – ông Tuân cho biết.

﻿ ﻿ Hơn 22 nghìn người cùng chạy tại điểm cầu 12 khu công nghiệp. Ảnh: HP

Ngoài giải chạy, những ngày qua, các cấp Công đoàn thành phố đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động như Chợ Tết Công đoàn, Tết Sum vầy.

Tại nhiều doanh nghiệp, các công đoàn cơ sở đã tổ chức bữa cơm tất niên công đoàn, các hoạt động giao lưu, bốc thăm may mắn, tạo không khí ấm áp, gắn kết cho hàng vạn người lao động. Qua đó, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng về chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Liên đoàn Lao động thành phố trao các phần quà Tết tặng các đoàn viên. Ảnh: HP

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao kinh phí chăm lo Tết cho đoàn viên các khu công nghiệp; trao các phần quà Tết tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.