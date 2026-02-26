Đắk Lắk: Công an xã bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ hội Dân gian Việt Bắc 26/02/2026 16:26

(PLO)- Trong ba ngày diễn ra Lễ hội Dân gian Việt Bắc và đua thuyền truyền thống lần thứ I năm 2026, Công an xã Ea Ning đã triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hàng nghìn người dân và du khách.

Ngày 26-2, UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ I năm 2026 trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân Bính Ngọ. Lễ hội diễn ra từ ngày 26 đến 28-2 (tức mồng 10 đến 12 tháng Giêng âm lịch).

Công an xã Ea Ning bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ hội Dân gian Việt Bắc. Ảnh: CAX

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương cùng bà con các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sinh sống, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc.

Theo ban tổ chức, lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Việt Bắc đang sinh sống, lập nghiệp tại địa phương. Hoạt động này đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng lập nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ảnh: CAX

Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã nô nức tham gia các hoạt động văn hóa dân gian, thi đấu đua thuyền truyền thống và vui xuân đầu năm.

Để lễ hội diễn ra an toàn, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ning phối hợp với các đơn vị liên quan được huy động. Lực lượng được bố trí tại các vị trí trọng điểm như khu vực chợ, cổng ra vào, các tuyến đường xung quanh và điểm trông giữ phương tiện.

Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được thực hiện chặt chẽ nhằm chủ động phòng ngừa ùn tắc. Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra tình huống đột xuất.

An ninh cơ sở và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ phân luồng, giữ gìn trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ảnh: CAX

Bên cạnh công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng phối hợp nhịp nhàng. Các đơn vị tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động đông người, nhất là tại khu vực hồ diễn ra đua thuyền.

Nhờ sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, lễ hội đã diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn tuyệt đối. Điều này góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách trong những ngày đầu xuân mới.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân đến vui xuân, trải nghiệm nét đẹp văn hóa Việt Bắc trong không khí an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Xuân bình yên, lễ hội an toàn là kết quả từ sự nỗ lực thầm lặng của các lực lượng làm nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân.