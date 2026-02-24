CSGT Bình Triệu quyết liệt xử lý vi phạm ở cửa ngõ TP.HCM sau Tết 24/02/2026 19:13

(PLO)- Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao kéo theo nguy cơ tái diễn “xe dù, bến cóc” tại cửa ngõ TP.HCM. Đội CSGT Bình Triệu đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, lập lại trật tự vận tải hành khách.

Ngày 24-2, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đồng loạt ra quân, chia thành nhiều tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt tập trung vào các hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách tại cửa ngõ TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra trên các tuyến cửa ngõ phía Đông TP.HCM và khu vực giáp ranh, tập trung xử lý các lỗi như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người… Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tổ công tác kiểm tra chặt chẽ điều kiện hoạt động, hợp đồng vận chuyển, phù hiệu, lộ trình di chuyển, đồng thời nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định về thời gian lái xe, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tổ công tác kiểm tra chặt chẽ điều kiện hoạt động, hợp đồng vận chuyển, phù hiệu, lộ trình di chuyển. Ảnh: XUÂN MINH



Đại diện Đội CSGT Bình Triệu cho biết sau Tết, lưu lượng phương tiện vẫn duy trì ở mức cao do người dân trở lại TP.HCM làm việc, học tập. Vì vậy, đơn vị sẽ duy trì tuần tra thường xuyên, không để xảy ra tình trạng “cao điểm xong lại lắng”, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Xác định việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xe kinh doanh vận tải hành khách là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua đơn vị đã đẩy mạnh tuần tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Các lỗi tập trung gồm dừng, đỗ sai quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; để hàng hóa trong khoang chở khách; không thắt dây an toàn; chạy sai tuyến; không có hợp đồng hoặc hợp đồng không đúng quy định; đi vào khu vực cấm…

Tổ công tác cũng siết chặt vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều tai nạn giao thông. Ảnh: XUÂN MINH

Theo PC08, việc duy trì kiểm tra sau Tết không mang tính thời điểm mà nhằm lập lại trật tự lâu dài trong lĩnh vực vận tải hành khách. Nếu chỉ xử lý trong cao điểm rồi buông lỏng thì tình trạng vi phạm sẽ nhanh chóng tái diễn. Do đó, công tác tuần tra, kiểm soát được xác định thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp giữa tuyên truyền và xử lý nghiêm.

Đội CSGT Bình Triệu cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, tài xế chấp hành nghiêm quy định pháp luật, xây dựng phương án vận tải phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn của phương tiện và tài xế trước khi xuất bến, chở đúng số người theo quy định, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn, niêm yết đầy đủ thông tin theo quy định.