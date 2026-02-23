TP.HCM xử lý hơn 10.200 vi phạm giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 23/02/2026 15:13

(PLO)- Trong 9 ngày cao điểm Tết, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm, góp phần siết chặt kỷ cương và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát tình hình thực tiễn trên từng tuyến, từng địa bàn, góp phần giữ vững ổn định giao thông, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm dịp Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Xuyên suốt thời gian cao điểm, Phòng CSGT duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ Điều hành giao thông TP, tổ chức trực 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống camera, các kênh phát thanh VOV, VOH, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến Quốc lộ 1 của Cục CSGT.

Lực lượng CSGT chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để kịp thời điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ ra vào TP và các tuyến cao tốc trọng điểm như TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương. Nhờ đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp.

Đặc biệt, trong thời gian TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, lễ hội đường hoa, đường sách và các chợ hoa xuân, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại các khu vực tập trung đông người, đáp ứng nhu cầu vui xuân của người dân.

Lực lượng CSGT trực 24/24 giờ, kiểm soát, điều tiết giao thông tại các cửa ngõ, bảo đảm người dân đi lại an toàn, thông suốt. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song với điều hòa giao thông, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xác định xử lý vi phạm là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn. Lực lượng được bố trí khép kín địa bàn, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy và quá tải.

Trong 9 ngày ra quân cao điểm (từ 13-2 đến 21-2-2026), lực lượng đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 ô tô, 4.636 mô tô và 301 phương tiện khác; thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng GPLX 950 trường hợp, trừ điểm GPLX 1.641 trường hợp.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, CSGT xử lý hơn 4.800 trường hợp, trong đó có 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy; đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải. Việc kiểm tra, xử lý xuyên suốt đã tạo hiệu ứng răn đe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT phối hợp Phòng PC06 kiểm soát điều kiện kinh doanh vận tải, ngăn chặn xe khách vi phạm tốc độ, quá tải, đón trả khách sai quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong 9 ngày đầu Tết, TP.HCM xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 12 người chết, 16 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số vụ giảm 6 vụ (tỉ lệ 18%), số người chết giảm 9 người (43%). So với thời gian liền kề trước đó, cả 3 tiêu chí đều giảm sâu. Tai nạn đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.

Người dân vui vẻ trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao tại các cửa ngõ. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian tới, Phòng CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và người dân; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.