1 ngày có 52 trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong 23/02/2026 10:43

(PLO)- Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 trên tuyến cao tốc TP.HCM – Vân Phong, phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ trong ngày 22-2, xử phạt gần 200 triệu đồng.

Ngày 23-2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết đã tăng cường xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc TP.HCM – Vân Phong. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao sau Tết.

CSGT duy trì bắn tốc độ cả ban đêm trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong để xử lý vi phạm. Ảnh: C08

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây, lượng người dân từ TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam di chuyển về miền Trung, miền Bắc rất lớn. Một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có biểu hiện tăng tốc để kịp quay đầu đón khách, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước tình hình đó, Đội 6 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và đo tốc độ 24/24 trên cả hai chiều tuyến. Lực lượng chức năng liên tục thay đổi vị trí kiểm tra, tập trung xử lý nghiêm các xe khách vi phạm.

Kết quả trong ngày 22-2, lực lượng chức năng phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó có 16 trường hợp vượt từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 34 trường hợp từ 10 km/h đến 20 km/h; 2 trường hợp từ 20 km/h đến 35 km/h. Tổng số tiền xử phạt là 198,4 triệu đồng.

CSGT sử dụng thiết bị ghi hình, đo tốc độ trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong ngày 22-2. Ảnh: C08

CSGT nhận định vi phạm tốc độ đe dọa trực tiếp tính mạng hành khách và người tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc có lưu lượng lớn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người lái xe tuân thủ nghiêm biển báo và quy định tốc độ. Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường giám sát qua thiết bị GPS để kịp thời chấn chỉnh tài xế.

Nhiều xe khách bị xử lý do chạy quá tốc độ trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong. Ảnh: C08

CSGT sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.