TP.HCM: Nhiều tài xế bị phạt vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 1 Tết 17/02/2026 18:07

(PLO)- Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người dân du xuân.

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP.HCM.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn.

Khoảng 10 giờ 30, Đội CSGT Hàng Xanh lập chốt kiểm tra tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung). Lực lượng chức năng bố trí cán bộ phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm, lần lượt vào khu vực kiểm tra theo đúng quy định. Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, có ghi hình bằng thiết bị chuyên dụng.

Trong khung giờ cao điểm buổi sáng, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực khá đông, chủ yếu là người dân đi chúc Tết, du xuân. Nhiều người cho biết đã chủ động không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Ông NTT (50 tuổi, ngụ phường Gia Định) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,363 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến 11 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông NTT (50 tuổi, ngụ phường Gia Định) điều khiển xe máy trên đường Lê Quang Định có biểu hiện không tỉnh táo nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả đo cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,363 mg/lít khí thở.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính. Với mức vi phạm trên, ông T bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Làm việc với CSGT, ông T cho biết sáng cùng ngày đi chúc Tết đồng nghiệp và đã uống khoảng 4 lon bia.

Cùng thời điểm, tại cửa ngõ phía Tây thành phố, Trạm CSGT Tây Bắc cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trước giờ xuất quân, Trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng, quán triệt các tổ công tác thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác ra quân. Ảnh: PHẠM HẢI

Lúc 10 giờ 15, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 15 vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,261 mg/lít khí thở. Với mức này, tài xế bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Ngoài trường hợp trên, trong buổi sáng, trạm cũng lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm khác; phần lớn cho biết đã sử dụng rượu, bia khi đi chúc Tết.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (C08), từ 10 giờ ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT toàn thành phố đã đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân, triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân. Ảnh: PC08

Ngoài chuyên đề này, các tổ công tác cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định… nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh, với những trường hợp vi phạm mang tính chất vô ý, không tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT có thể xem xét nhắc nhở, cảnh cáo, tạo điều kiện để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Đội CSGT An Sương bắn tốc độ trên tuyến đường đảm trách. Ảnh: PC08

Theo thống kê của C08, từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 17-2, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 21.674 phương tiện, lập biên bản 393 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 393 phương tiện.