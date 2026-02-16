Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chặn đường cướp tài sản 16/02/2026 17:39

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, truy đuổi người đi đường ở khu vực xã Phú Giáo, TP.HCM để cướp tài sản.

Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với sáu bị can để điều tra về tội cướp tài sản.

Clip ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí truy đuổi, chém, cướp tài sản người đi đường.

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 2010, ngụ phường Thới An), Nguyễn Tấn Phong (SN 2010, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2009, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Võ Vũ Luân (SN 2010, ngụ phường Bình Cơ), Nguyễn Đức Minh (SN 2008, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Dương Văn Quý (SN 2008, ngụ tỉnh Đồng Nai), Trương Kha Ly (SN 2008, ngụ phường Bình Cơ) và Huỳnh Văn Lộc (SN 2010, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 14-2, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo anh ĐĐT (22 tuổi, quê Đồng Nai), bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tại khu vực tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo.

Nhóm thanh niên dùng hung khí, nón bảo hiểm đánh, chém gây nhiều vết thương cho nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét.

Kết quả xác định, tối 13-2, có 8 thanh thiếu niên (đa số từ 15 đến 18 tuổi) tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo hung khí tự chế và rủ nhau tìm các tuyến đường vắng để chặn người đi đường cướp tài sản.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 14-2, khi phát hiện anh T điều khiển xe máy một mình trên tuyến đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, nhóm này điều khiển xe máy truy đuổi hơn 2 km. Khi nạn nhân dừng xe, các đối tượng dùng dao tự chế và nón bảo hiểm tấn công, gây nhiều vết thương ở vùng đầu và tay, trong đó có vết thương sâu, đứt gân, rồi chiếm đoạt túi đeo cùng điện thoại di động, sau đó tẩu thoát.

Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với sáu bị can để điều tra về tội cướp tài sản. Ảnh: CA



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng truy xét, đưa toàn bộ các đối tượng về làm việc; thu giữ ba xe mô tô dùng gây án, hai dao tự chế cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm trên các tuyến đường vắng; nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Khi phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn, mang theo hung khí, cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.

Đồng thời, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, ngăn chặn tình trạng tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí vi phạm pháp luật. Công an Thành phố cho biết sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi cướp tài sản, hoạt động theo băng nhóm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.