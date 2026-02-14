Buôn Ma Thuột rực rỡ sắc xuân Bính Ngọ 2026 14/02/2026 14:50

(PLO)- Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khu vực TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ, nhộn nhịp người dân và du khách tham quan, chụp ảnh, vui xuân.

Từ ngày 1-7-2025, tỉnh Đắk Lắk chính thức sáp nhập với Phú Yên, giữ tên gọi tỉnh Đắk Lắk, trung tâm chính trị, hành chính đặt tại TP Buôn Ma Thuột nay phường Buôn Ma Thuột. Tỉnh mới có 102 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 88 xã, 14 phường), trở thành một trong những địa phương có quy mô diện tích và dân số lớn trong cả nước.

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột (nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) những ngày cận Tết. Ảnh: TUẤN LOR

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu địa hình đa dạng từ núi rừng Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, mở ra tiềm năng lớn về kết nối vùng. Nhiều địa danh nổi tiếng trước đây của Phú Yên như Mũi Điện, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền, nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk mới.

Đường Lê Duẩn rực rỡ cờ hoa, nhộn nhịp người dân vui xuân. Ảnh: TUẤN LOR

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM ngày 14-2 (27 Tết), phường Buôn Ma Thuột rực rỡ cờ hoa, đèn lồng và các tiểu cảnh xuân được đầu tư công phu. Không khí Tết tràn ngập trên từng tuyến phố, tạo nên bức tranh mùa xuân sống động giữa lòng phố núi.

Tại khu vực Ngã Sáu Buôn Ma Thuột, dòng người đổ về ngày một đông. Nhiều gia đình diện áo dài truyền thống, trẻ nhỏ tung tăng bên cha mẹ, các bạn trẻ háo hức tạo dáng bên những cụm hoa tươi rực rỡ. Mai vàng, cúc mâm xôi, thược dược được bố trí hài hòa, nổi bật dưới nắng hanh hao mùa khô Tây Nguyên.

Tượng đài Chiến Thắng Ban Mê Thuột, phường Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PHẠM HẢI

Khu vực Ngã Sáu Xe Tăng cũng trở thành điểm check-in quen thuộc. Tiểu cảnh linh vật năm nay nổi bật với hình ảnh “mã đáo thành công”, những chú ngựa được tạo hình sinh động, vươn mình mạnh mẽ, biểu trưng cho khát vọng bứt phá của thành phố trong giai đoạn mới.

Linh vật ngựa “mã đáo thành công” nổi bật giữa trung tâm thành phố, thu hút đông đảo người dân check-in, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại Công viên Eco City, hai tượng voi khổng lồ bằng sắt, biểu tượng văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên, nổi bật giữa thảm hoa nhiều sắc màu. Dưới bóng cây cổ thụ, từng nhóm bạn trẻ trải bạt trò chuyện, các cụ già thong thả dạo bộ, tận hưởng không khí xuân trong lành.

Hai tượng voi tại khổng lồ tại Công viên Eco City nổi bật giữa thảm hoa nhiều màu, tạo điểm nhấn văn hóa đặc trưng phố núi dịp xuân về. Ảnh: PHẠM HẢI



Nhiếp ảnh gia Phạm Anh Tuấn (Tuấn Lor) cho biết dịp cận Tết là thời điểm anh và các đồng nghiệp làm việc xuyên suốt để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cho du khách.

Nhiếp ảnh gia Phạm Anh Tuấn (Tuấn Lor) lưu giữ lại khoảnh khắc cho du khách. Ảnh: PHẠM HẢI

“Năm nay đặc biệt hơn khi tỉnh sau sáp nhập có nhiều đổi thay. Tôi mong mỗi bộ ảnh không chỉ là kỷ niệm ngày xuân mà còn ghi lại dấu mốc của một giai đoạn mới. Nghề nhiếp ảnh với chúng tôi vừa là đam mê, vừa là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn truyền tải năng lượng tích cực, sự tươi mới của mùa xuân qua từng khung hình”- anh Tuấn chia sẻ.

Dọc các tuyến đường trung tâm, hình ảnh người dân chụp ảnh bên gia đình, bạn bè xuất hiện khắp nơi. Các tiểu thương tất bật bày bán hoa, đồ trang trí Tết, góp phần làm không khí càng thêm sôi động.

Tiểu thương bày bán hoa, tiểu cảnh, đồ trang trí Tết dọc tuyến đường trung tâm, góp phần làm không khí xuân thêm sôi động. Ảnh: PHẠM HẢI

Xuân về trên phố núi không chỉ là sự thay áo của cảnh quan đô thị mà còn là niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, những không gian như Ngã Sáu, Công viên Eco City trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi người dân cùng sẻ chia niềm vui và gửi gắm hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Nhiều gia đình tranh thủ mua hoa về trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: PHẠM HẢI

Chợ hoa xuân tấp nập người mua, kẻ bán những ngày cận Tết tại trung tâm thành phố. Ảnh: PHẠM HẢI

Cận cảnh linh vật “mã đáo thành công” được tạo hình sinh động, vươn mình mạnh mẽ giữa không gian rực rỡ sắc xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Linh vật ngựa được thiết kế tỉ mỉ, sắc nét, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Cặp tượng voi khổng lồ tạo điểm nhấn ấn tượng tại công viên Eco City, mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: PHẠM HẢI

Chợ hoa xuân bày bán quất, mai vàng tấp nập người mua, không khí nhộn nhịp những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: PHẠM HẢI