TP.HCM: Tặng quà, động viên dân quân phường Tân Uyên trực Tết 13/02/2026 18:16

(PLO)- Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Uyên, TP.HCM tổ chức tặng quà Tết, thăm hỏi, động viên lực lượng dân quân thường trực và chiến sĩ đang luyện tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Ngày 13-2, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Tân Uyên, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tặng quà Tết cho lực lượng dân quân thường trực phường Tân Uyên; đồng thời thăm, động viên các chiến sĩ đang tham gia luyện tập điều lệnh đội ngũ phục vụ lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Trung tá Đoàn Phương Tùng, UVBTV Đảng ủy, Chỉ Huy trưởng Ban CHQS phường Tân Uyên và các đồng chí trong BCH tặng quà cho lực lượng dân quân thường trực phường. Ảnh: Xuân Minh

Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi dịp Xuân về, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với cán bộ, chiến sĩ dân quân.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Ban CHQS phường ân cần thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; gửi lời chúc Tết tốt đẹp đến toàn thể lực lượng dân quân và gia đình.

Đồng thời, đơn vị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và những đóng góp tích cực của lực lượng dân quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Trung tá Phạm Minh Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Tân Uyên tặng quà cho lực lượng dân quân thường trực phường tham gia luyện tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Ảnh: Xuân Minh

Cùng với Công an phường và chính quyền địa phương, lực lượng dân quân phường Tân Uyên đã tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện hiệu quả các phong trào tại địa phương.

Những phần quà Tết và lời động viên kịp thời góp phần khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng trực chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2026; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm mới.