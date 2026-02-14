Phường An Khánh đưa vào sử dụng 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 14/02/2026 14:57

(PLO)- Các khu đất công trống được phường An Khánh, TP.HCM cải tạo làm công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng từ nguồn xã hội hóa.

Sáng 14-2, phường An Khánh, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đây là các công trình được cải tạo từ các khu đất công trống trên địa bàn.

Công trình công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố 1 được xây dựng trên diện tích hơn 960m2, với hai không gian đa năng ngoài trời gồm một khu vực thoáng đãng dành cho người dân tập thể dục, hội họp, trò chuyện và tổ chức các hoạt động cộng đồng chung.

Phường An Khánh cải tạo các khu đất công trống trên địa bàn thành công viên, khu sinh hoạt cộng đồng với không gian xanh mướt, thoáng đãng, bố trí nhiều cây xanh. Ảnh: THANH THÙY

Nơi đây cũng có phòng sinh hoạt cộng đồng và khu dịch vụ và hậu cần khu vực pha chế phục vụ cho các hoạt động, nhà kho và nhà vệ sinh. Ở phía khu vực sân chính rộng rãi, được quy hoạch để làm sân chơi cầu lông và sân Pickleball. Ngoài ra còn có các máy tập thể dục, một sân khấu nhỏ và khu vui chơi trẻ em. Các tiểu cảnh, cây xanh cũng được địa phương quan tâm để tăng tính thẩm mỹ cho toàn khu.

Bà Vũ Thị Hồng Nga, Bí thư Chi bộ Khu phố 1 chia sẻ, có nơi sinh hoạt khang trang, bà con ở khu phố ai cũng mừng. Theo bà Nga, đây là món quà ý nghĩa, đúng với niềm mong mỏi bấy lâu nay của người dân địa bàn về một không gian chung để hội họp, tập văn nghệ và rèn luyện sức khỏe.

Chủ tịch UBND phường An Khánh Nguyễn Thành Trung cho biết, 12 điểm được đưa vào sử dụng không chỉ là công viên xanh mà còn là không gian giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, gắn kết tình làng, nghĩa xóm và là nơi dành cho người dân vui chơi, gặp gỡ và xây dựng tình thân ái. Kinh phí thực hiện 100% từ nguồn xã hội hóa.

Vừa qua, UBND phường đã rà soát, có kế hoạch phát triển 39 công viên, không gian công cộng trên địa bàn phường.

Trước mắt, phường triển khai cải tạo 12 khu đất, hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để phục vụ người dân. Đến nay, một số công trình đã hoàn thành 100%, một số công trình đã hoàn thành giai đoạn 1, địa phương vừa đưa vào sử dụng, vừa tiếp tục các hạng mục còn lại.

Trong đó, công trình vườn hoa Hội Phụ nữ (đường số 9, khu phố 5) rộng 1.397m2 triển khai trên khu đất trống do phường quản lý, hiện đã được cải tạo các hạng mục nhà sinh hoạt cộng đồng, thảm cỏ, trồng cây xanh, lắp đặt ghế đá và dụng cụ tập thể dục. Khu đất tại công viên bến thủy Thảo Điền rộng 2.120m2 cũng hoàn thành chỉnh trang giai đoạn 1.

Dự lễ khánh thành công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu phố 1 có ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh; bà Hoàng Thị Em, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khánh, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường An Khánh. Ảnh: THANH THÙY

Các khu đất được cải tạo giai đoạn này gồm: Khu sinh hoạt cộng đồng khu phố 1, rộng 960m2; vườn hoa Hội phụ nữ (Đường số 9), khu phố 5, rộng gần 1.400m2; công viên Đường số 4 - Làng Báo chí (Hội quán Thanh niên), khu phố 11, rộng 230m2; công viên Đường số 5 - Làng Báo chí, khu phố 11, rộng 700m2; công viên bến thủy Thảo Điền, khu phố 18, rộng 2.120m2; sân sinh hoạt Khu dân cư Bộ Công An, khu phố 23, rộng 77 m2; sân sinh hoạt Khu dân cư Caric, khu phố 24, rộng 1.032m2; sân sinh hoạt đường D4 Lương Định Của, khu phố 28, rộng hơn 832m2…