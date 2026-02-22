Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết doanh nghiệp dịp đầu năm mới 22/02/2026 12:20

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chúc Tết đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết), ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh sẽ thăm, chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, gồm: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Trường Sinh Group và Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai, báo cáo đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai, cho biết năm 2025 tổng doanh thu công ty đạt gần 200 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Thu nhập bình quân người lao động từ 10 đến 12 triệu đồng/người/tháng.

Để nâng cao hiệu quả, đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, công ty đã đầu tư, nâng cấp nhiều phương tiện cơ giới và ứng dụng hệ thống thu gom rác thông minh tại các xã, phường trung tâm.

Công ty đã tích cực tham gia nhiều công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai.

Về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Sen đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành định mức vệ sinh môi trường chung cho toàn tỉnh; đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định điều chỉnh thu giá vệ sinh môi trường hộ dân khu vực Tây Gia lai để giảm bù đắp ngân sách của Nhà nước.

Theo bà Sen, hiện nay mức thu với hộ dân Tây Gia lai quá thấp: 20.000 đồng/hộ mặt đường và 15.000 đồng/hộ hẻm; trong khi Quy Nhơn đã thu 36.000 đồng/hộ mặt đường, 30.000 đồng/hộ hẻm từ 2018.

Về các dự án năng lượng, đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thực hiện giai đoạn 2026-2030 đối với dự án điện gió Tây Hồ, xã Bàu Cạn, công suất dưới 50 Mw đã được quy hoạch điện VIII giai đoạn 2031 – 2035.

Đối với dự án năng lượng mặt trời trên mặt nước tại xã Bàu Cạn, đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện sớm đưa vào quy hoạch chung của tỉnh để dự án sớm được triển khai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà, chúc Tết Công ty Cổ phần Công trình Đô thị tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ với doanh nghiệp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chúc mừng công ty đã đạt được những kết quả phấn khởi trong năm 2025. Hy vọng tạo tiền đề tốt trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần cùng địa phương đảm bảo tăng trưởng hai con số, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị công ty phải đảm bảm môi trường khu vực Pleiku xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ hàng đầu; thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt của người dân triệt để.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại quy hoạch hạ tầng đô thị về vỉa hè, lòng đường, xây dựng đến đâu chắc đến đó. Tránh tình trạng “năm nay thi công, năm sau dở”, đảm bảo duy trì tối thiểu 10 năm.

Đối với kiến nghị của doanh nghiệp, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị công ty làm rõ đơn giá thu chất thải sinh hoạt để trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới; các dự án năng lượng có trong quy hoạch điện VIII thì hoàn toàn khả thi cho triển khai trong giai đoạn 2026-2030.