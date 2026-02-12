Cao tốc Bắc - Nam: Hôm nay đưa vào vận hành khai thác 90 km qua Gia Lai 12/02/2026 15:05

Trong ngày 12-2, gần 180 km cao tốc Bắc - Nam qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ chính thức vận hành, phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 12-2, ông Nguyễn Trọng Lai, đại diện Ban quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng xác nhận sẽ thông tuyến, đưa vào vận hành 90 km tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Gia Lai ở hai đoạn tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Toàn tuyến cơ bản đã hoàn thành, hiện đơn vị đang cho điều chỉnh, thay đổi biển báo các làn xe trên toàn tuyến cho phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn khi đưa vào vận hành.

Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn sẽ đi vào vận hành 22 giờ ngày 12-2. Ảnh: VH.

Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn có chiều dài 70 km và một phần tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc địa phận Gia Lai dài 20 km (từ hầm Cù Mông nối vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn).

Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng mức đầu tư 12.401 tỉ đồng; cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài gần 62 km (qua tỉnh Gia Lai dài 20 km và Đắk Lắk hơn 42 km), tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng, khởi công vào ngày 1-1-2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Đơn vị thi công đang thực hiện điều chỉnh biển báo trên cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn trước khi vào vận hành.

Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn bắt đầu vận hành từ 11 giờ cùng ngày nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88 km, đi qua Quảng Ngãi (60,3 km) và Gia Lai (27,7 km), tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/h ở giai đoạn hoàn chỉnh. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư hiện nay, tuyến được khai thác với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Như vậy, trong ngày 12-2, dự án cao tốc Bắc- Nam sẽ có thêm gần 180 km qua miền Trung được đưa vào vận hành, khai thác.