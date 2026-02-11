Hôm nay chưa thể thông xe 134 km cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung, ngày mai mới thông 90 km 11/02/2026 15:51

(PLO)- Ba dự án thành phần được chấp thuận nghiệm thu có điều kiện nhưng đến nay mới có đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam chốt thời điểm thông xe.

Theo kế hoạch ban đầu, ba dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh sẽ thông xe 143 km/215 km trong ngày 11-2. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều hạng mục vẫn đang hoàn thiện.

1 đoạn chốt thời điểm thông xe

Cơ sở để các đoạn tuyến được đưa vào khai thác là trước đó Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu có điều kiện. Các Ban Quản lý dự án cũng cam kết hoàn tất các hạng mục cuối trước 10-2 để kịp khai thác.

Song theo ghi nhận, nhiều nhà thầu vẫn đang khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của Hội đồng. Trên tuyến, công nhân tiếp tục lắp đặt biển báo, hoàn thiện sơn kẻ đường, điều chỉnh dải phân cách, hệ thống an toàn giao thông và tổ chức giao thông theo phương án được phê duyệt.

Hệ thống biển báo quy định tốc độ cho từng loại xe. Ảnh: quynhon

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 cho biết dự kiến tối 12-2 sẽ thông toàn tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Riêng khoảng 20 km thuộc dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, nếu hoàn tất các thủ tục và hạng mục liên quan, có thể thông xe cùng thời điểm.

“Đường cao tốc khác với quốc lộ ở chỗ yêu cầu an toàn rất cao. Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới đưa vào khai thác” - lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 nói.

Trong khi đó, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến đưa vào khai thác 44/84 km nhưng đến nay vẫn chưa chốt ngày thông xe. Trước đó, Hội đồng kiểm tra Nhà nước đã chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đối với 44 km đoạn này.

Nút thắt cuối cùng ở miền Trung

Hiện tuyến cao tốc Bắc - Nam đã thông xe kỹ thuật đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, để nối thông toàn tuyến về TP.HCM vẫn còn bốn dự án thành phần chưa hoàn thành gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong.

Tổng chiều dài bốn đoạn này khoảng 267 km. Đây được xem là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua khu vực miền Trung.

Thời gian qua, Thủ tướng và Bộ Xây dựng nhiều lần yêu cầu các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay các dự án vẫn chưa thể hoàn tất đồng loạt.

Nhiều đoạn cao tốc qua miền Trung đang tiếp tục thi công. Ảnh: Q.N

Trước yêu cầu đưa các đoạn cao tốc vào vận hành trước Tết để phục vụ người dân, đồng thời tránh lãng phí khi nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, các chủ đầu tư đã báo cáo cấp có thẩm quyền và thống nhất phương án “xong đến đâu nghiệm thu đến đó”.

Theo phương án này, các đoạn đủ điều kiện sẽ được nghiệm thu có điều kiện và đưa vào khai thác. Các đoạn còn lại tiếp tục thi công, hoàn thiện sau Tết Nguyên đán.

Trong hai ngày 5 và 6-2, Hội đồng kiểm tra Nhà nước đã làm việc và thống nhất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đối với một số đoạn thuộc ba dự án thành phần.

Cụ thể, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được chấp thuận đưa vào khai thác trước 44 km trong tổng số 88 km. Đoạn này gồm từ Km1050+00 đến Km1084+315 (nút giao quốc lộ 24) và từ Km1128+530 đến Km1138+00.

Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km được chấp thuận đưa vào khai thác toàn tuyến.

Dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km được khai thác trước khoảng 20 km, từ Km0+200 đến Km19+800. Khoảng 40 km còn lại dự kiến hoàn thiện sau Tết.

Với phương án trên, dự kiến tổng cộng khoảng 134 km cao tốc thuộc ba dự án sẽ được đưa vào khai thác trước Tết.

Riêng dự án Chí Thạnh - Vân Phong dài 48 km, Ban Quản lý dự án 7 dự kiến đưa vào khai thác trước 36 km, từ Km0 đến nút giao quốc lộ 29. Phần còn lại sẽ hoàn thành sau Tết.

Tuy nhiên, đến nay đoạn 36 km này vẫn chưa được Hội đồng kiểm tra Nhà nước thống nhất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện. Vì vậy, thời điểm sớm nhất để phương tiện có thể lưu thông dự kiến khoảng 15-2.

Theo ghi nhận phóng viên, khối lượng công việc còn lại trên đoạn này vẫn khá lớn. Nhiều hạng mục phụ trợ, hệ thống an toàn giao thông và tổ chức giao thông chưa hoàn tất. Do đó, khả năng đưa 36 km vào khai thác trước Tết là rất khó.