Thêm 170 km được đưa vào khai thác nhưng cao tốc Bắc-Nam vẫn chưa thể thông tuyến 09/02/2026 08:30

(PLO)- Thêm hơn 170 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh miền Trung được đưa vào khai thác trong tuần này, nhưng tuyến cao tốc trục dọc này vẫn chưa thể thông suốt về TP.HCM.

Cơ quan chức năng vừa chấp thuận cho các chủ đầu tư đưa vào khai thác một số đoạn thuộc các dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo kế hoạch, việc khai thác sẽ bắt đầu từ giữa tuần này, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán và phát huy hiệu quả các hạng mục đã hoàn thành.

Chưa thể nối thông toàn tuyến về TP.HCM

Đến nay, tuyến cao tốc Bắc - Nam đã thông xe kỹ thuật đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, để nối thông toàn tuyến về TP.HCM vẫn còn bốn dự án thành phần chưa hoàn thành gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong.

Tổng chiều dài của bốn đoạn này khoảng 267 km. Đây được xem là nút thắt cuối cùng của cao tốc Bắc - Nam qua khu vực miền Trung.

Thời gian qua, Thủ tướng và Bộ Xây dựng nhiều lần yêu cầu các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các dự án vẫn chưa thể hoàn thành đồng loạt như kỳ vọng ban đầu.

Các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh dự kiến khai thác trong ngày 11-2. Ảnh: Q.N

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, tiến độ chậm có nguyên nhân khách quan do mưa lũ kéo dài, thời tiết bất lợi tại khu vực miền Trung trong nhiều tháng liên tiếp, ảnh hưởng lớn đến việc thi công nền đường, cầu và hầm.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn được xác định là do sự thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của một số nhà thầu. Công tác tổ chức thi công tại nhiều vị trí còn manh mún, thiếu tính khoa học, chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị theo cam kết.

Một số gói thầu chậm tiến độ kéo dài, phải điều chỉnh nhiều lần phương án thi công, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Phương tiện vẫn phải ra vào cao tốc nhiều lần

Trước yêu cầu phải đưa các đoạn cao tốc vào vận hành trước Tết để phục vụ người dân, đồng thời tránh lãng phí khi nhiều hạng mục đã hoàn thành, các chủ đầu tư đã báo cáo cấp có thẩm quyền và thống nhất phương án “xong đến đâu nghiệm thu đến đó”.

Theo phương án này, các đoạn đủ điều kiện sẽ được nghiệm thu có điều kiện và đưa vào khai thác, trong khi các đoạn còn lại tiếp tục hoàn thiện sau Tết Nguyên đán.

Các chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để tiến hành các bước theo quy định.

Một số đoạn cao tốc Bắc - Nam vẫn đang phải thi công tiếp các hạng mục và chưa thể thông xe. Ảnh: Q.N

Tại các buổi làm việc trong hai ngày 5 và 6-2, Hội đồng đã thống nhất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đối với một số đoạn thuộc ba dự án thành phần.

Cụ thể, với dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, chủ đầu tư được chấp thuận đưa vào khai thác trước 44 km trong tổng số 88 km. Chiều dài được khai thác gồm đoạn từ Km1050+00 đến Km1084+315 (nút giao quốc lộ 24) và đoạn từ Km1128+530 đến Km1138+00.

Dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km được đưa vào khai thác toàn tuyến.

Trong khi đó, dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km chỉ được đưa vào khai thác khoảng 20 km, từ Km0+200 đến Km19+800. Khoảng 40 km còn lại dự kiến sẽ được đưa vào khai thác sau Tết Nguyên đán.

Với tiến độ này, dự kiến vào thứ tư (ngày 11-2), sẽ có khoảng 134 km đường bộ cao tốc thuộc các dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức đưa vào khai thác.

Riêng dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong dài 48 km, Ban Quản lý dự án 7 dự kiến đưa vào khai thác trước 36 km, từ Km0 đến nút giao quốc lộ 29. Phần còn lại phải chờ hoàn thành sau Tết.

Tuy nhiên, đến nay đoạn dự kiến đưa vào khai thác của dự án Chí Thạnh - Vân Phong vẫn chưa được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước thống nhất chấp thuận nghiệm thu có điều kiện. Vì vậy, thời điểm sớm nhất để phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này dự kiến vào khoảng ngày 15-2.

Bộ Xây dựng đánh giá việc đưa vào khai thác hơn 170 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung trong dịp này là nỗ lực rất lớn của các đơn vị liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, do chưa thể thông tuyến toàn bộ, người dân khi lưu thông qua khu vực này vẫn sẽ gặp không ít bất tiện. Các phương tiện phải liên tục ra vào cao tốc, chuyển hướng sang quốc lộ 1 rồi quay trở lại cao tốc ở các đoạn kế tiếp.

Thực tế này không chỉ làm giảm hiệu quả khai thác của tuyến cao tốc mà còn khiến thời gian di chuyển chưa được rút ngắn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.

Tốc độ lưu thông trên ba tuyến đường bộ cao tốc Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm trên đoạn Km 1208+200 – Km 1227+800, thuộc ba dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam gồm: Quy Nhơn - Chí Thạnh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Theo quyết định này, các phương tiện không được phép lưu thông gồm: xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu trên cao tốc; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự; xe thô sơ và người đi bộ. Về tốc độ khai thác, trên tuyến chính cao tốc, tốc độ tối đa là 90 km/h đối với xe con, xe tải không quá 3,5 tấn và xe chở khách không quá 29 chỗ; 80 km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại. Tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tại các đường nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/h hoặc theo báo hiệu đường bộ. Trong trường hợp cần thiết, các Ban Quản lý dự án được điều chỉnh tốc độ một số đoạn để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.