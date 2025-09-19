Lãnh đạo Cục Đường bộ kiểm tra, chấn chỉnh tiến độ xây trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam 19/09/2025 18:45

Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam vừa trực tiếp đi kiểm tra hiện trường thi công các dự án đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua Nghệ An đến Quảng Bình.

Tại trạm Nghi Sơn – Diễn Châu và Diễn Châu – Bãi Vọt, lãnh đạo Cục Đường bộ đánh giá tiến độ triển khai rất chậm, không đáp ứng yêu cầu. Phó Cục trưởng đã chấn chỉnh, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất phê duyệt thiết kế, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Cục Đường bộ và Bộ Xây dựng.

Trong khi đó, các trạm Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng do Tập đoàn Xuân Khiêm làm nhà đầu tư có tiến độ triển khai tốt. Cục Đường bộ ghi nhận nỗ lực này, đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thiện các công trình dịch vụ công như khu vệ sinh, bãi đỗ xe, đường ra vào. Cụ thể, trạm Hàm Nghi – Vũng Áng phải hoàn thành đầu tháng 10-2025, trạm Vũng Áng – Bùng đầu tháng 11-2025.

Ông Ngô Lâm (áo trắng), Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nghe báo cáo tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ. Ảnh: N.HỒNG

Phó Cục trưởng yêu cầu trước khi đưa vào vận hành, các công trình phải hoàn thiện, đảm bảo an toàn giao thông. Nhà đầu tư phải báo cáo Cục Đường bộ trước thời điểm đưa vào khai thác.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng yêu cầu các nhà đầu tư chú trọng bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo Cục Đường bộ, trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông có kế hoạch đầu tư 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm triển khai trước mắt. Đến nay đã lựa chọn xong nhà đầu tư 20 trạm, còn một trạm Cần Thơ – Hậu Giang đang đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hiện có 8 trạm đang được triển khai thi công gồm: Mai Sơn – QL45, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Vân Phong – Nha Trang, Km205 Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Lãnh đạo Cục Đường bộ họp và chấn chỉnh công tác thi công trạm dừng nghỉ ngay trên công trường. Ảnh: V.LONG

Đánh giá tổng thể, Cục Đường bộ cho biết tiến độ một số trạm còn chậm, chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Nhiều địa phương chưa bàn giao đúng yêu cầu.

Thủ tướng đã yêu cầu các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Kiên Giang khẩn trương bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2025. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn sáu tỉnh chưa hoàn tất gồm: Nghệ An (1 trạm), Quảng Trị (2 trạm), Quảng Ngãi (1 trạm), Khánh Hòa (2 trạm, trong đó có một trạm thuộc Ninh Thuận cũ), Lâm Đồng (1 trạm thuộc Bình Thuận cũ) và Đồng Nai (1 trạm).

Ngoài nguyên nhân từ địa phương, còn có tình trạng nhà đầu tư triển khai chậm. Ba trạm đã ký hợp đồng từ tháng 8-2024 và được bàn giao mặt bằng nhưng tiến độ vẫn ì ạch. Các trạm ký hợp đồng từ tháng 3 đến tháng 4-2025 cũng mới dừng ở khâu chuẩn bị đầu tư, chưa đẩy mạnh thủ tục và thi công.

Một số nhà đầu tư chưa chủ động phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, thậm chí chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trước thực tế đó, lãnh đạo Cục Đường bộ liên tục có mặt tại hiện trường, yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị, tăng tốc thi công, hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 31-12-2025.