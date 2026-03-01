Cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử từ 1-3: Cách tra cứu ra sao? 01/03/2026 12:00

(PLO)- Chủ phương tiện có thể tra cứu Giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam từ ngày 1-3.

Từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, thay vì cấp bản giấy như trước.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, địa chỉ tra cứu Giấy chứng nhận kiểm định điện tử chính thức là https://gcndangkiem.vr.org.vn. Hệ thống áp dụng đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Cách tra cứu Giấy chứng nhận kiểm định điện tử

Để tra cứu, chủ phương tiện đăng nhập vào địa chỉ nêu trên và nhập chính xác các thông tin của phương tiện.

Cụ thể gồm: biển đăng ký (ví dụ 29A01234T; trong đó T là biển trắng, X là biển xanh, V là biển vàng); nhập 6 số cuối của số khung; chọn loại phương tiện (xe cơ giới hoặc xe máy chuyên dùng). Sau đó nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả.

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bản điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện. Nội dung bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác.

Các tra cứu giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới. Ảnh: V.LONG

Đồng thời, giấy chứng nhận điện tử được tích hợp mã QR-code, liên kết tới bản thể hiện trên web để phục vụ việc kiểm tra, xác thực khi cần thiết.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in Giấy chứng nhận kiểm định trực tiếp từ phần mềm quản lý, không sử dụng phôi ấn chỉ như trước, và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Theo Cục Đăng kiểm, việc triển khai Giấy chứng nhận kiểm định điện tử mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ phương tiện; hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy chứng nhận; tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy chứng nhận giả; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Siết kiểm định khí thải từ 1-3

Cũng từ ngày 1-3, các cơ sở kiểm định áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn mới.

Theo đó, mức khí thải được xác định căn cứ vào năm sản xuất của xe. Cụ thể, mức 1 áp dụng với xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 với xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; mức 3 với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021; mức 4 với xe sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1-1-2027, xe sản xuất giai đoạn 2017-2021 lưu hành tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng mức 4. Từ ngày 1-1-2028, xe sản xuất từ năm 2022 lưu hành tại hai TP này phải đạt mức 5.

Các cơ sở đăng kiểm thực hiện kiểm tra khí thải ô tô theo tiêu chuẩn mới. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, từ ngày 1-1-2029, tất cả ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng khí thải từ mức 2 trở lên. Đến ngày 1-1-2032, xe sản xuất từ năm 2022 sẽ áp dụng mức 5 trên phạm vi cả nước.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết các xe thuộc nhóm năm sản xuất nêu trên phải đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.

"Từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp mới. Quy trình này chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn nhằm bảo đảm kết quả chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường..."- lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho hay.

Trước thay đổi này, Cục Đăng kiểm khuyến nghị chủ phương tiện chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc thay dầu, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy… có ý nghĩa quan trọng, giúp động cơ vận hành hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải hoạt động đúng thiết kế.

Ngoài ra, chủ xe nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy, hạn chế phát thải. Việc chủ động bảo dưỡng không chỉ giúp xe đạt yêu cầu kiểm định, tránh phải kiểm định lại gây tốn thời gian, chi phí, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí.