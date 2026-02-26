Chi tiết về mức thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ 1-3-2026 26/02/2026 11:27

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa chốt mức thu phí tại 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, dự kiến triển khai thu phí từ 1-3-2026.

Sau khi nhận đề xuất của Cục Đường bộ vào ngày 24-2, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí tại 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, bốn đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/PCU (xe con)/km.

Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km. Tuyến này được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp nên mức thu cao hơn.

Cụ thể, tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45 có chiều dài tính phí hơn 61 km. Xe con đi từ nút giao Mai Sơn đến nút giao Đồng Thắng phải trả khoảng 55.000 đồng.

Mức phí chi tiết tại 5 tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, trong đó nhóm 1 là phí xe con.

Tuyến Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có chiều dài tính phí 45 km. Xe con đi từ nút giao Đồng Thắng đến nút giao Nghi Sơn phải trả khoảng 40.500 đồng.

Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài tính phí 50 km. Xe con đi từ nút giao Nghi Sơn đến nút giao Diễn Châu phải trả khoảng 45.000 đồng.

Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài tính phí hơn 100 km. Xe con đi từ nút giao 134+000 đến nút giao Phan Thiết phải trả hơn 90.000 đồng.

Tuyến Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài tính phí 99 km. Xe con đi từ nút giao Phan Thiết đến km99+000 phải trả khoảng 128.700 đồng.

Các tuyến nêu trên đều thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017-2020). Các tuyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 4-2024.

Về thời gian thu phí, Bộ Xây dựng đang yêu cầu Cục Đường bộ chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại. Dự kiến việc thu phí sẽ bắt đầu từ ngày 1-3.

5 dự án cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam được thu phí trong thời gian 7 năm. Cục Đường bộ được giao tổ chức thu phí. Hết thời hạn này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác, quản lý hạ tầng phù hợp.