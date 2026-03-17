Liên tiếp tai nạn vì xe dừng trên cao tốc từ TP.HCM-Cần Thơ: Hậu quả đau lòng 17/03/2026 14:35

(PLO)- Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc từ TP.HCM về đến Cần Thơ xảy ra chỉ vì phương tiện dừng lại vài chục giây, để lại những hậu quả đau lòng, nhất là những đoạn tuyến không có làn dừng khẩn cấp liên tục, xuyên suốt.

Trên đường cao tốc, các phương tiện luôn di chuyển với tốc độ rất lớn, phổ biến từ 80 đến 100 km/h. Ở vận tốc này, mỗi chiếc xe giống như một khối thép nặng hàng tấn đang lao đi với quán tính cực lớn. Chỉ cần một phương tiện bất ngờ dừng sai vị trí trên làn đường, nó có thể trở thành chướng ngại vật nguy hiểm đối với các xe phía sau.

Thực tế trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ thời gian qua đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng chỉ vì một chiếc xe dừng lại trên làn đường trong thời gian rất ngắn.

19 giây… một mạng người đã mất

Một trong những vụ việc khiến nhiều người không khỏi giật mình xảy ra vào chiều 8-1, tại Km12+990 trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Theo hình ảnh từ camera giao thông, một xe đầu kéo gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng lại trên làn đường số 2.

Tài xế có bật đèn cảnh báo nhưng chưa kịp đặt thiết bị cảnh báo phía sau phương tiện. Diễn biến tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 8-1, khiến một tài xế tử vong. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, lúc 16 giờ 36 phút 07 giây, chiếc xe đầu kéo bắt đầu dừng lại trên làn đường. Chỉ 19 giây sau, vào 16 giờ 36 phút 26 giây, một xe tải chạy phía sau với tốc độ khoảng 60 km/h lao tới và đâm trực diện vào đuôi xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến hiện trường hỗn loạn. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ.

Chỉ 19 giây, khoảng thời gian tưởng như rất ngắn nhưng trên cao tốc lại đủ để xảy ra một tai nạn thảm khốc và cướp đi sinh mạng con người. Vụ việc này là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ cực kỳ lớn khi phương tiện dừng lại trên làn đường cao tốc, nơi các xe phía sau đang di chuyển với tốc độ cao.

Liên tiếp tai nạn vì xe dừng trên cao tốc

Không chỉ một vụ việc, nhiều tai nạn tương tự đã xảy ra trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận trong thời gian gần đây. Rạng sáng 23-2, một xe ô tô con dừng lại trên làn số 2 sát dải hộ lan trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Phương tiện có bật đèn cảnh báo nhưng tài xế không đặt vật cảnh báo phía sau.

Dừng xe giữa cao tốc, nguy cơ tai nạn thảm khốc luôn rình rập. Ảnh: CSGT

Trong khi đó, một xe khách chạy cùng chiều phía sau không kịp xử lý tình huống nên đã đâm thẳng vào chiếc xe đang dừng. Vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Một chuyến đi bình thường bỗng chốc biến thành bi kịch của nhiều gia đình. Chỉ vài phút dừng xe trên cao tốc, hậu quả phải trả có thể là sinh mạng con người.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 9-3, khiến 1 người tử vong. Ảnh: MINH TÂM

Một vụ tai nạn khác xảy ra ngày 9-3, trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp. Một xe container gặp sự cố kỹ thuật nên dừng lại trên cao tốc nhưng chưa kịp đặt thiết bị cảnh báo. Ngay sau đó, một xe tải chạy cùng chiều lao tới và đâm trực diện vào phía sau container. Vụ va chạm mạnh khiến người phụ xe tải tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn tối ngày 9-3. Ảnh: CSGT

Chưa dừng lại ở đó, tối 10-3-2026, cũng trên tuyến cao tốc này, một xe ô tô con dừng lại trên làn đường do gặp sự cố. Một xe đầu kéo chạy phía sau đã lao tới và tông thẳng vào đuôi xe. Người trên xe con bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nguy kịch. Những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy mức độ nguy hiểm khi phương tiện dừng lại trên làn đường cao tốc.

Vì sao tai nạn trên cao tốc thường rất nghiêm trọng?

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) từ đầu năm đến nay đã có 4 vụ dừng xe trên tuyến cao tốc đi từ TP.HCM về Cần Thơ, khiến 3 người chết, 1 người bị thương, 8 ô tô bị hư hỏng nặng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thông tin, các tuyến cao tốc được thiết kế để phương tiện di chuyển liên tục với tốc độ cao. Khi một chiếc xe bất ngờ dừng lại trên làn đường, các phương tiện phía sau sẽ rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, người lái xe phía sau có thể không kịp nhận biết chướng ngại vật phía trước.

Hiểm họa trên cao tốc từ những chiếc xe dừng sai vị trí. Ảnh: CSGT

Bên cạnh đó, với vận tốc cao, quãng đường phanh thường không đủ để xe dừng lại an toàn. Đối với các phương tiện lớn như xe tải hoặc container nặng hàng chục tấn, khi đang di chuyển ở tốc độ cao thì gần như không thể dừng lại ngay lập tức để tránh va chạm.

Ngoài ra, tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ hiện nay không có làn dừng xe khẩn cấp liên tục, khiến các phương tiện phía sau rất khó né tránh khi gặp xe dừng trên đường. Chỉ một cú va chạm ở tốc độ lớn, hậu quả thường rất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Dừng xe giữa cao tốc, bi kịch có thể xảy ra chỉ sau vài chục giây. Ảnh: CSGT

Trong nhiều trường hợp, chiếc xe dừng giữa cao tốc không khác gì một chướng ngại vật nguy hiểm nằm giữa dòng phương tiện đang lao đi với tốc độ lớn.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe trên làn xe chạy của đường cao tốc, trừ trường hợp bất khả kháng.

Nếu buộc phải dừng xe do sự cố, người lái xe phải: Đưa xe vào làn dừng khẩn cấp; Bật tín hiệu cảnh báo nguy hiểm; Đặt thiết bị cảnh báo từ xa phía sau xe ít nhất 150m, đưa người ra khỏi hành lang an toàn; Nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Thông điệp cảnh báo của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an): Trên cao tốc, chỉ một phút chủ quan cũng có thể đổi bằng cả một mạng người. Một xe dừng sai vị trí có thể khiến: người phía sau không kịp xử lý, phương tiện đâm trực diện, nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân. Đừng biến chiếc xe của mình thành cái bẫy tử thần trên cao tốc. Mọi người tham gia giao thông trên cao tốc chú ý: Dừng xe sai quy định trên cao tốc không chỉ là vi phạm pháp luật – đó có thể là hành động đặt sinh mạng của nhiều người vào nguy hiểm.