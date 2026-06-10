Cần Giờ chuẩn bị gì cho dự án cầu vượt biển nối Vũng Tàu? 10/06/2026 06:26

(PLO)- UBND xã Cần Giờ đang chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các phương án quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án đường, cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Mới đây, UBND xã Cần Giờ đã có báo cáo một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị và triển khai dự án trọng điểm đường, cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam TP.HCM

Theo UBND xã Cần Giờ, tuyến đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

Khi được triển khai đồng bộ cùng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai, dự án sẽ hình thành hệ thống kết nối liên hoàn từ trung tâm TP ra khu vực biển phía Nam. Từ đó, mở rộng không gian phát triển đô thị biển và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển.

Dự án cầu đường vượt biển được xác định là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới. Ảnh: Sở XD

Dự án cũng góp phần thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương; từng bước đưa Cần Giờ trở thành cửa ngõ hướng biển và cực tăng trưởng mới phía Nam TP theo định hướng phát triển đô thị du lịch sinh thái biển hiện đại, bền vững theo Nghị quyết số 12 của Thành ủy.

Theo hồ sơ nghiên cứu hiện nay, dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06 km. Điểm đầu kết nối đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa thuộc Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, điểm cuối kết nối khu vực đường Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 phía Vũng Tàu. Quy mô dự kiến gồm 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế khoảng 80 km/h.

UBND xã Cần Giờ cho biết dự án phù hợp với Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là một trong các công trình trọng điểm đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương triển khai.

Rà soát quy hoạch, chuẩn bị hạ tầng phục vụ thi công

Nhận thức được tầm vóc và trách nhiệm đối với dự án cầu vượt biển, thời gian qua, UBND xã Cần Giờ đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành TP và các nhà đầu tư. Từ đó, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, xã Cần Giờ đã tổ chức thực hiện thẩm định và điều chỉnh quy hoạch tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Gồm quy hoạch phân khu 1/5000 và quy hoạch chi tiết 1/500, theo đề xuất của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP nhằm bổ sung tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu vào quy hoạch, làm cơ sở triển khai phê duyệt dự án theo quy định.

Xã Cần Giờ chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị hạ tầng phục vụ dự án. Ảnh: Sở XD

Song song đó, địa phương đã rà soát tổng thể các nội dung quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên địa bàn nhằm hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông gắn với định hướng phát triển không gian các khu chức năng. Việc này nhằm bảo đảm dự án khi khởi công sẽ đạt sự đồng bộ, liền mạch, không xung đột với các quy hoạch hiện hữu.

Tuy nhiên, UBND xã Cần Giờ cũng dự báo nhiều áp lực đối với công tác quản lý nhà nước khi dự án được triển khai. Trong đó, hiện nay, trên địa bàn xã đang triển khai dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha, thu hút khoảng 8.000 lao động và có thời điểm cao điểm lên đến 10.000 người. Việc đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm mở ra cơ hội phát triển lớn cho địa phương nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong giai đoạn thi công cao điểm.

Theo đó, dự án sẽ thu hút lượng lớn kỹ sư, chuyên gia, nhà thầu và công nhân đến địa bàn, tạo áp lực về quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường cũng như đáp ứng nhu cầu về lưu trú, y tế và các dịch vụ dân sinh.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển khối lượng lớn vật tư, thiết bị phục vụ thi công sẽ làm gia tăng lưu lượng phương tiện trên cả đường bộ lẫn đường thủy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây áp lực lên hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Trước những thách thức này, UBND xã Cần Giờ đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và các đồn biên phòng trên địa bàn xây dựng phương án quản lý cư trú, tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Địa phương cũng thành lập các tổ kiểm tra liên ngành đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ, hậu cần, ăn uống nhằm bảo đảm bình ổn giá cả và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, xã Cần Giờ đang rà soát toàn bộ năng lực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện có để kịp thời duy tu, sửa chữa, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ thi công trong thời gian tới.

UBND xã Cần Giờ xác định dự án đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho địa phương và TP.HCM trong giai đoạn tới. Đây cũng là một trong những dự án được người dân Cần Giờ mong đợi bên cạnh cầu Cần Giờ và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.

Trong thời gian tới, UBND xã Cần Giờ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Địa phương kỳ vọng công trình sẽ sớm được triển khai, tạo động lực phát triển mới cho Cần Giờ và TP.HCM.