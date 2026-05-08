TP.HCM sắp khởi công cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và loạt 'siêu dự án' 08/05/2026 14:44

(PLO)- TP.HCM sắp khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Trong đó có cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành Chỉ thị số 45 về triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm thực hiện kết luận của Trung ương, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

Phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng

Theo đó, TP.HCM phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 đạt mốc 1 triệu tỉ đồng. Đến hết quý II-2026, thành phố phấn đấu thu đạt trên 500.000 tỉ đồng.

Thành phố tập trung đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định, phê duyệt giá đất. Đồng thời đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời theo đúng quy định.

TP.HCM khởi công loạt dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Ảnh: THUẬN VĂN

Thành phố quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn kéo dài và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Công tác chống thất thu tập trung vào quản lý hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử và chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, thành phố thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm 5% so với dự toán HĐND TP giao. Tỉ trọng chi đầu tư phát triển phải đạt lớn hơn 50% tổng chi ngân sách địa phương.

Theo chỉ thị, TP.HCM rà soát toàn bộ danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, cắt giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước. Thành phố chỉ giữ lại các dự án trọng tâm, thực sự hiệu quả. Ưu tiên vốn cho các dự án giảm ùn tắc, thoát nước, chống ngập, giảm ô nhiễm, xây trường học và di dời nhà ven kênh rạch.

Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Khởi công hàng loạt dự án

Để thúc đẩy tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, TP.HCM tập trung 9 giải pháp đột phá. Trong đó có tăng tốc giải ngân đầu tư công và đẩy nhanh thi công các dự án đã khởi công dịp 15-1 và 30-4.

UBND TP.HCM giao Viện Nghiên cứu phát triển TP cùng sở ngành khẩn trương bổ sung kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026, hoàn thành trong tháng 5.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ký ban hành Chỉ thị số 45 về triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm nhằm thực hiện các kết luận của Trung ương đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

Đáng chú ý, TP.HCM tập trung hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Các dự án gồm: cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Ngoài ra còn có dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cầu đường Bình Tiên, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương, nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM giao các đơn vị lập danh mục dự án, xây dựng kế hoạch chi tiết bảo đảm đủ điều kiện khởi công trước ngày 2-7. Thành phố đề nghị các sở ngành đề xuất 2-3 dự án về hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại Khu Công nghệ cao để chuẩn bị khởi công.

Thành phố xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ trong thẩm định giá đất. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức để xảy ra chậm trễ trong công tác này.

Với dự án BT, thành phố chỉ quyết định chủ trương các dự án thật sự cần thiết. Thành phố không triển khai dự án BT đối với công trình có thể thực hiện bằng hình thức khác như BOT, BLT hoặc đầu tư công.

Thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư trong quý II-2026. Quy hoạch tổng thể TP dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10-2026.