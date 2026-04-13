Chủ tịch TP.HCM: Luật Đô thị đặc biệt sẽ là đại cú hích cho tăng trưởng 2 con số 13/04/2026 20:25

(PLO)- Theo Chủ tịch TP.HCM, Luật Đô thị đặc biệt sẽ là một đòn bẩy cực lớn, đại cú hích tạo thêm dư địa để TP phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được tại hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM”.

Luật Đô thị đặc biệt: Đại cú hích

Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP không chỉ có những giải pháp kinh tế thuần túy mà phải triển khai các giải pháp tổng thể, đồng bộ, bao trùm và mang tính đột phá. Song song đó, cần phải hành động nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn để khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: LÊ THOA

Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh bất ổn địa chính trị thế giới là một thách thức rất lớ nhưng phải quyết tâm thực hiện đạt được, đồng thời tập trung giữ vững định hướng chiến lược, chủ động điều hành linh hoạt, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM có nhiều cơ sở, căn cứ để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, TP có truyền thống là đô thị tiên phong thí điểm các cơ chế, chính sách, đi đầu trong đổi mới đã trở thành bản sắc phát triển, tạo nền tảng kinh nghiệm và niềm tin để triển khai các giải pháp đột phá trong giai đoạn tới.

TP đã và đang tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng với nhiều dự án lớn, nhất là hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, logistics. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, TP huy động mạnh mẽ nguồn lực từ khu vực tư nhân với quy mô, tỉ trọng ngày càng lớn.

Các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương dành cho TP đã tạo ra những cú hích quan trọng trong phát triển; mở rộng không gian chính sách, tháo gỡ vướng mắc về thể chế và thủ tục đầu tư, giúp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, khởi công và triển khai nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn.

Đặc biệt, Trung ương đã thống nhất chủ trương ban hành cơ chế đặc thù mạnh mẽ hơn dành cho TP.HCM, trong đó, cho phép TP nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm 2026.

“Đây sẽ là một đòn bẩy cực lớn, đại cú hích tạo thêm dư địa để TP phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, TP.HCM cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Bên cạnh động lực tăng trưởng truyền thống, TP cần tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, logistics, Khu thương mại tự do; phát triển công nghiệp công nghệ cao, chíp bán dẫn, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI)…

Trong bối cảnh hiện nay, trọng tâm là bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho sản xuất và đời sống; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và hiệu quả; nâng cao năng lực dự báo, điều hành và xây dựng các kịch bản ứng phó với các biến động năng lượng toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện Đề án tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 trong bối cảnh bảo đảm ổn định năng lượng của TP.

Đồng thời, tham mưu chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó xác định rõ các động lực tăng trưởng chủ yếu, ngành kinh tế trọng điểm, dự án hạ tầng chiến lược và giải pháp chính sách cần triển khai trong từng giai đoạn.

Sở Công Thương được được giao theo dõi, cảnh báo sớm về tình hình cung ứng năng lượng; rà soát tổng thể năng lực cung ứng xăng dầu, điện năng và các nguồn năng lượng khác trên địa bàn, đánh giá nhu cầu năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng năng lượng xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của TP; xây dựng các kịch bản bảo đảm cung ứng năng lượng phục vụ hoạt động phát triển kinh tế TP trước mắt trong năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030…