Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM chủ động hơn trong quản lý, điều hành 11/05/2026 12:37

(PLO)- TP.HCM đang phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, với định hướng tăng phân quyền, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tạo cơ chế phù hợp cho quá trình phát triển đô thị.

Sáng 8-5, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Bộ Tư pháp làm việc cùng các sở, ban, ngành liên quan về cơ chế, chính sách đề xuất trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRẦN MINH

Tạo lập khung pháp lý đồng bộ, thống nhất

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, cho biết thực hiện chủ trương chung về nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, thời gian qua TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan trung ương triển khai nhiều nội dung chuẩn bị quan trọng, trong đó có tổ chức hội thảo, lấy ý kiến và tiếp thu góp ý từ các cơ quan, đơn vị, chuyên gia nhằm hoàn thiện các đề xuất cơ chế, chính sách.

Theo đó, TP đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn diện các lĩnh vực, nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp; bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, đủ thẩm quyền triển khai theo yêu cầu phát triển của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt hướng đến việc tạo lập khung pháp lý đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện để TP.HCM chủ động hơn trong quản lý, điều hành, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan chuyên môn để hoàn thiện các đề xuất cụ thể”, ông Cường nói.

Ông nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, TP.HCM sẽ vận dụng tối đa các quy định pháp luật hiện hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ và khả thi trong quá trình triển khai.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ công tác và cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP và kỳ vọng của người dân.

Phát biểu góp ý tại buổi làm việc, một đại biểu cho rằng một số nội dung trong dự thảo được xây dựng với tiến độ khá gấp nên thời gian nghiên cứu, góp ý của doanh nghiệp còn hạn chế. Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo luật, cần làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến cơ chế khai thác thương mại tại khu vực nhà ga.

Cụ thể, cần xem xét liệu dự thảo luật có mở ra cơ chế để sau này có thể cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích thương mại trong nhà ga hay không. Theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận phải gắn với mục đích sử dụng đất của khu đất đó. Trong khi đó, nếu khu vực này vẫn được xác định là đất công cộng hoặc phục vụ giao thông thì việc cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích thương mại sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu tham dự nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: TRẦN MINH

Đại biểu đề xuất cần xác định rõ tính chất pháp lý của công trình nhà ga. Nếu được xác định là công trình giao thông thì sẽ khó triển khai cơ chế cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích thương mại; còn nếu xác định có yếu tố thương mại, dịch vụ thì sẽ thuận lợi hơn trong khai thác.

Ngoài ra, việc cấp giấy chứng nhận cũng liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính đối với khu đất. Theo đại biểu, hiện nay nhiều mô hình khai thác thương mại trong nhà ga có giá trị đầu tư lớn, doanh nghiệp phải vay vốn để triển khai và vận hành. Nếu không có cơ chế pháp lý rõ ràng để cấp giấy chứng nhận thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng khai thác giá trị tài sản cũng như huy động nguồn lực tài chính.

Từ đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu mở cơ chế trong dự thảo luật để làm cơ sở ban hành các hướng dẫn cụ thể về sau, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khai thác thương mại tại các khu vực nhà ga.

Tăng cường phân quyền, giao thẩm quyền

Cuối buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cho biết dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang được xây dựng với tiến độ khẩn trương nên một số nội dung kỹ thuật, câu chữ sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trong quá trình các bộ, ngành tham gia góp ý, thẩm định.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Ảnh: TRẦN MINH

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, các ý kiến góp ý hiện nay chủ yếu gồm hai nhóm: Nhóm đề xuất đưa trực tiếp vào luật và nhóm liên quan đến tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, định hướng của dự thảo là tăng cường phân quyền, giao thẩm quyền để TP chủ động cụ thể hóa và triển khai trong thực tế.

Sau khi luật được thông qua sẽ còn nhiều nghị quyết, quy định và văn bản hướng dẫn triển khai đi kèm. Vì vậy, các sở, ngành cần chủ động phối hợp, tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thiện dự thảo luật.