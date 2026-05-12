TP.HCM: Chậm nhất tuần đầu tháng 7 phải trình hồ sơ dự án Luật Đô thị đặc biệt 12/05/2026 16:51

(PLO)- UBND TP.HCM chỉ đạo đôn đốc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm phấn đấu tiến độ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự án Luật trong tháng 7-2026.

Chỉ đạo nhằm phấn đấu tiến độ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự án Luật trong tháng 7-2026 theo Thông báo số 46-TB/VPTW ngày 4-5. Trong đó, trước ngày 20-6 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; chậm nhất ngày 1-7 hoàn thành trình thẩm định theo quy định và chậm nhất vào tuần đầu của tháng 7 trình đầy đủ hồ sơ.

UBND TP.HCM chỉ đạo đôn đốc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm phấn đấu tiến độ trình các cấp có thẩm quyền. Ảnh: THUẬN VĂN

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu cập nhật, bổ sung. Đồng thời, đề xuất thành viên tham gia Tổ Biên tập, Tổ Thư ký, bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo Luật và các công việc triển khai ngay khi Luật được thông qua, ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14-5 trước khi Văn phòng UBND TP tổng hợp, trình UBND TP ban hành theo quy định.

Đối với Tổ soạn thảo, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thủ trưởng các cơ quan đề xuất, rà soát thành phần tham gia, bảo đảm đáp ứng chất lượng và tiến độ xây dựng Luật, tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền. Đơn vị này cũng phối hợp cơ quan liên quan tham mưu UBND TP phối hợp với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo.

Đề nghị các cơ quan căn cứ nội dung đề xuất tại dự án Luật và thực tiễn nhiệm vụ có liên quan để đề xuất thành phần, gồm: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách trực tiếp, nhân sự nắm vững chuyên môn, tham gia xuyên suốt.

Căn cứ thành phần Tổ soạn thảo, Tổ Biên tập, Tổ Thư ký và thực tiễn nhiệm vụ có liên quan, Chủ tịch UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển, cơ quan liên quan đề xuất cụ thể thành phần tham gia Bộ phận thường trực để làm đầu mối phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc sắp tới theo Công văn số 3726 ngày 7-5 của UBND TP. Trong đó lưu ý ý kiến của Bộ Tài chính về phạm vi áp dụng của Luật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến phát triển đô thị, nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 18-KL/TW và các cơ chế, chính sách dự kiến đề xuất. Việc này nhằm xác định rõ các khó khăn, vướng mắc hiện hành và các vấn đề pháp lý cần quy định bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP - đô thị đặc biệt trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực Tổ, tham mưu, đề xuất giải pháp về xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền trong các giai đoạn soạn thảo dự án Luật. Trong đó lưu ý tham mưu đề xuất rõ phạm vi áp dụng của Luật, các nội dung liên quan theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 5551 và văn bản liên quan.

Song song đó, tiếp tục tham mưu các Tổ, UBND TP phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo Luật để thực hiện các công việc có liên quan. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời đề xuất đôn đốc và chỉ đạo các phát sinh có liên quan.

Ngay sau các buổi làm việc tới đây, kịp thời báo cáo nhanh về các Tổ để nắm tiến độ và nội dung đề xuất đưa vào dự án Luật; tham mưu Tổ trình hồ sơ báo cáo, đề xuất Thường trực UBND TP cho ý kiến góp ý, định hướng nội dung đề xuất trong dự thảo Luật trong tuần làm việc gần nhất.