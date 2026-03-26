Lộ trình dự kiến trình Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM 26/03/2026 15:43

(PLO)- Ngay sau khi các cấp có thẩm quyền thông qua báo cáo tổng kết Nghị quyết 31 và Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP.HCM, TP.HCM sẽ tập trung xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tổng kết Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP.HCM và nghiên cứu, đề xuất, tham mưu lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Luật dành cho TP.HCM (Luật đô thị đặc biệt).

Trọng tâm của kế hoạch là tham mưu trình thành lập tổ biên tập do một phó Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng.

Từ tháng 4 đến tháng 9 này sẽ tập trung xây dựng trình Quốc hội thông qua Luật dành riêng cho TP.HCM.

Kế hoạch yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá kỹ kết quả thực hiện Nghị quyết 31, trong đó gồm Nghị quyết 87/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động 36 của Thành ủy và Quyết định 2531/2023 của UBND TP. Đi liền với đó là việc đánh giá sâu sát các cơ chế, chính sách đặc thù đang áp dụng tại Nghị quyết 98/2023, 260/2025, 188/2025, 222/2025… cùng các văn bản liên quan.

Qua đó, TP sẽ đề xuất các quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp mới vào Nghị quyết của Trung ương và thể chế hóa bằng một văn bản Luật.

Tại dự thảo trình chủ trương của Đảng ủy UBND TP và Thành ủy, cần rà soát nội dung đề xuất chủ trương giao một cơ quan (có thể là tổ biên tập) phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương trong xây dựng dự thảo Luật.

Tổ biên tập có cơ chế báo cáo cho Ban chỉ đạo và tổ công tác về tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự thảo. Cơ quan chủ trì, cơ quan thường trực tổ biên tập phải bố trí đủ nhân lực để theo dõi sát các phiên bản dự thảo Luật, bảo đảm nắm chắc cơ chế, chính sách đề xuất.

Các nội dung này phải làm rõ được cơ quan đề xuất, nội dung, ý kiến của các cơ quan liên quan, thời gian, thẩm quyền, tác động và trách nhiệm tổ chức thực hiện; đặc biệt lưu ý phải làm rõ sự đóng góp của cơ chế, chính sách vào quá trình tăng trưởng của TP.

TP cũng quán triệt rà soát, đánh giá kỹ, tham mưu rõ về trình tự, thủ tục xây dựng dự án Luật theo đúng quy định pháp luật. Yêu cầu đặt ra là tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng các dự thảo; đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa việc xây dựng, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo với công tác tổ chức thi hành Luật.

Về lộ trình cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 4, TP.HCM sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 31, dự thảo Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP.HCM và dự thảo Luật dành cho TP.HCM.

Trong giai đoạn này, TP tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP qua các thời kỳ. Sau khi tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xin ý kiến cơ quan Trung ương, các dự thảo sẽ được báo cáo xin ý kiến của Đảng ủy UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP trước khi chuẩn bị nội dung trình thông qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngay sau khi các cấp có thẩm quyền thông qua báo cáo tổng kết Nghị quyết 31, Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP.HCM, từ tháng 4 đến tháng 9, TP sẽ tập trung xây dựng dự thảo Luật dành cho TP.HCM.

Dự kiến trong tháng 5, tổ biên tập sẽ phối hợp với bộ (cơ quan chủ trì soạn thảo) để bắt tay soạn thảo dự án Luật. Trường hợp áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, việc tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội, đăng tải hồ sơ và truyền thông về dự án Luật có thể được thực hiện tập trung ngay trong tháng 6.

Sang tháng 7, dự án Luật dự kiến được thẩm định để làm cơ sở trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ trong tháng 8 về việc trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến tháng 9, dự án Luật sẽ được thẩm tra, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.