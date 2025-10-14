Đại biểu: Cần nghiên cứu Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM 14/10/2025 19:54

(PLO)- Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân cho là cần nghiên cứu Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM để chủ động hơn và có hành lang pháp lý bền vững, lâu dài.

Chiều 14-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM bước vào phiên thảo luận các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại đây, đại biểu Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhìn nhận hiện quy mô của đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM không còn giống như trước đây. Vì vậy, cần sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định mức đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với cấp xã trong bối cảnh mới.

Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng cần nghiên cứu Luật đô thị đặc biệt cho TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Về tổ chức bộ máy và biên chế, đại biểu Huỳnh Thanh Nhân cũng cho biết hiện nay chưa định hình được vị trí việc làm.

"Với tổ chức bộ máy, nhân sự như hiện nay, 80% công việc của cấp huyện cũ sẽ chuyển về cấp xã, liệu cấp xã có đủ năng lực gánh vác khối lượng công việc lớn như vậy hay không. Trong khi đó, các nghị định, thông tư hướng dẫn vẫn chưa được ban hành kịp thời, gây lúng túng cho cơ sở khi triển khai"- ông nói.

Cũng theo ông, từ năm 2022 đến nay, TP.HCM đã triển khai thực hiện Nghị quyết 131 về mô hình chính quyền đô thị, nhưng hiệu quả vẫn chưa phát huy hết. Sau khi có Nghị quyết 98, có những nội dung đã được thực hiện, nhưng vẫn còn điểm chưa đạt yêu cầu. Hiện nay, TP.HCM đã tập trung kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nghị quyết để phù hợp hơn với thực tiễn.

Ông Huỳnh Thanh Nhân thông tin thêm, trước đây, trong các văn bản của TP.HCM có đề cập kiến nghị cho TP nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, giống như Hà Nội có Luật Thủ đô. Nhưng gần đây, không thấy TP.HCM đề cập đến vấn đề này.

"Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm và có ý kiến rất nhiều. TP.HCM cần có một luật riêng để chủ động hơn và có hành lang pháp lý bền vững và lâu dài"- ông Huỳnh Thanh Nhân nói.

Từ cơ sở này, ông Nhân cho rằng bộ máy điều hành của TP.HCM từ quản lý nhà nước đến quy hoạch, quản lý đất đai, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế… sẽ chủ động, thuận lợi hơn.