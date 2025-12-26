Ông Putin: Mỹ muốn chia quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 26/12/2025 06:21

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ quan tâm chia sẻ quyền kiểm soát Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia và sử dụng phần cổ phần đề xuất tại đây cho hoạt động khai thác tiền điện tử.

Tại cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp ngày 25-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ đang quan tâm đến việc sử dụng cổ phần mà họ đề xuất tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) để phục vụ hoạt động khai thác tiền điện tử, tờ Kommersant đưa tin.

Nhật báo kinh doanh Kommersant dẫn lời ông Putin cho hay trong các cuộc đàm phán Mỹ-Nga đang diễn ra, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm việc chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Moscow và sử dụng cổ phần của Washington tại đây để khai thác tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cũng theo nhật báo này, ông Putin cho biết Moscow đang xem xét một đề xuất khác từ phía Mỹ về việc để nhà máy này cung cấp điện trở lại cho Ukraine.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo đài RT, cơ sở hạt nhân này đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga kể từ năm 2022 và được cho là một phần quan trọng trong lộ trình hòa bình Nga-Ukraine.

Trước đó, hôm 24-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã công bố dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm.

Trong đó, Kiev đề xuất nhà máy Zaporizhzhia sẽ do một liên doanh giữa Mỹ và Ukraine quản lý, theo đó 50% sản lượng điện sẽ được cung cấp cho các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, còn Mỹ quyết định việc phân phối 50% còn lại.