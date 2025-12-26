Ngày Giáng Sinh bận rộn của ông Zelensky, ‘nỗ lực đưa cuộc chiến tàn khốc đến hồi kết’ 26/12/2025 05:56

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã điện đàm gần một giờ với các đặc phái viên Mỹ, thảo luận tiến trình đàm phán hòa bình.

Ngày 25-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ với các đặc phái viên Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh, nhằm thảo luận về "một số chi tiết thực chất" trong tiến trình đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi thực sự đang nỗ lực ngày đêm để đưa cuộc chiến tàn khốc đi đến hồi kết, đồng thời đảm bảo rằng mọi văn kiện và bước đi đều thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy. Tôi hy vọng rằng các thỏa thuận đạt được trong ngày Giáng sinh hôm nay và những ý tưởng mà chúng tôi đã thảo luận sẽ chứng minh được sự hữu ích" - ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, tổng thống Ukraine không tiết lộ chi tiết cụ thể về những nội dung đã được thống nhất, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Đề cập tiến độ đàm phán trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky cho hay: "Một số văn kiện đã được soạn thảo, theo tôi thấy là gần như hoàn tất, và một số văn kiện khác đã hoàn toàn sẵn sàng. Dĩ nhiên, vẫn còn những công việc cần giải quyết đối với các vấn đề nhạy cảm".

Sau nhiều tuần đàm phán giữa Kiev và Washington, vào ngày 23-12, Tổng thống Zelensky đã công bố dự thảo kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh quy mô lớn của Nga. Kế hoạch ban đầu gồm 28 điểm, nay đã được điều chỉnh còn 20 điểm.

Bên cạnh đó, Ukraine, Mỹ và châu Âu đã soạn thảo một dự thảo bảo đảm an ninh ba bên. Song song, Kiev và Washington cũng xây dựng thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương. Ngoài ra, hai bên còn chuẩn bị một văn kiện hợp tác kinh tế, được xem như lộ trình hướng tới sự thịnh vượng của Ukraine.

Ngày 25-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra "chứng kiến sự tiến triển chậm nhưng ổn định".

Tuy nhiên, bà Zakharova tiếp tục chỉ trích sự hậu thuẫn của châu Âu dành cho Kiev, cho rằng các quốc gia "chủ yếu là Tây Âu" đang hành động nhằm "phá hoại những nỗ lực này và làm trật bánh mọi nền tảng ngoại giao".

Trước đó, hôm 24-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng từ chối bình luận trực tiếp về kế hoạch 20 điểm nói trên, song cho biết đang tiến hành phân tích.

Ông Peskov cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine nên diễn ra kín đáo, không nên công khai ồn ào trên truyền thông như kiểu “ngoại giao bằng loa phóng thanh”.