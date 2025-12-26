Ông Kim nói về mục tiêu mở rộng, hiện đại hoá tên lửa Triều Tiên 5 năm tới 26/12/2025 05:40

(PLO)- Ông Kim Jong-un cho biết Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX vào đầu năm 2026 sẽ thông qua các mục tiêu tiếp tục hiện đại hóa và sản xuất tên lửa, đạn pháo trong 5 năm tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phê duyệt dự thảo kế hoạch hiện đại hoá các doanh nghiệp sản xuất tên lửa và đạn pháo lớn của nước này để chuẩn bị trình lên Đại hội đảng Lao động Triều Tiên sắp diễn ra, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA sáng 26-12 đưa tin.

KCNA cho biết ông Kim đã cùng một số quan chức cấp cao liên quan ngành công nghiệp quốc phòng nước này tới thăm các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn “để tìm hiểu về hoạt động sản xuất tên lửa và đạn pháo trong quý IV năm nay”, song không nêu rõ thời gian diễn ra hay tên các đơn vị được ghé thăm.

Ông Kim nêu ra “sự cần thiết phải mở rộng hơn nữa năng lực sản xuất tổng thể” theo hướng nâng cao kế hoạch sản xuất năm 2026 và tăng cường nền tảng công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất liên quan một cách cân bằng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dẫn đầu đoàn quan chức nước này thăm một doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn. Ảnh: KCNA

Ông Kim chỉ ra rằng “để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội, [Triều Tiên] cần phải thành lập các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất vũ khí mới”, tiết lộ rằng điều này sẽ được đại hội đảng lần thứ IX quyết định trong tương lai.

Ông Kim cũng đặt ra yêu cầu Triều Tiên phải “không ngừng nâng cao trình độ hiện đại hóa ngành công nghiệp sản xuất vũ khí bằng cách liên tục cập nhật cơ cấu sản xuất của các nhà máy hiện có để đạt hiệu quả và tính thực tiễn cao hơn”.

Ông Kim nhấn mạnh rằng các ngành sản xuất tên lửa và đạn pháo có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của Bình Nhưỡng, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phải chuẩn bị kỹ lưỡng để “chấp nhận vô điều kiện và thực hiện có trách nhiệm” các mục tiêu hiện đại hóa và sản xuất mới sắp được Đại hội Đảng lần thứ IX thông qua.

Trước đó, Triều Tiên từ ngày 9-12 tới 11-12 đã tiến hành phiên họp toàn thể mở rộng lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII để tổng kết những công việc chính của đảng này và nhà nước Triều Tiên trong năm 2025, xác nhận định hướng cho đại hội đảng lần thứ IX – dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Trong 5 năm qua, Triều Tiên đã phát triển chương trình tên lửa theo kế hoạch được đặt ra tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII (tháng 1-2021), bất chấp các lo ngại và chỉ trích của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Bình Nhưỡng đã đạt được một số đột phá, nhất là về công nghệ tên lửa đạn đạo tầm trung-xa (IRBM) và liên lục địa (ICBM) và các loại vũ khí siêu vượt âm.