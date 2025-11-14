Bình Nhưỡng lên án tuyên bố chung G7 về phi hạt nhân hoá Triều Tiên 14/11/2025 09:38

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui gọi việc G7 ra tuyên bố tái cam kết "phi hạt nhân hoá hoàn toàn Triều Tiên" là động thái "thù địch trắng trợn" chống lại Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui hôm 13-11 chỉ trích một tuyên bố gần đây của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đòi hỏi Bình Nhưỡng phải “phi hạt nhân hoá hoàn toàn”, theo tin ngày 14-11 của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Canada (ngày 11 tới 12-11) đã ra tuyên bố chung “lên án mạnh mẽ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hoá hoàn toàn Triều Tiên”.

Trong tuyên bố với tiêu đề “G7 không có quyền phản đối lựa chọn có chủ quyền của Triều Tiên”, bà Choe “bày tỏ sự bất bình và lấy làm tiếc một cách sâu sắc”, “lên án và bác bỏ hành động này bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” trước động thái mà Bình Nhưỡng cho là “thù địch trắng trợn” và “phớt lờ, vi phạm Hiến pháp Triều Tiên” từ phía G7.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: ANADOLU

Bà Choe cho rằng ý tưởng phi hạt nhân hoá Triều Tiên đã bị coi là “bất khả thi” và lập trường của Bình Nhưỡng vẫn kiên định với lập trường rằng trong bối cảnh thế giới hiện nay, “việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn đúng đắn nhất để răn đe những quốc gia nguy hiểm và thù địch nhất”.

“Không ai có quyền ép buộc chúng ta vi phạm Hiến pháp và họ cũng không nên cố gắng bắt chúng ta sửa đổi nó” - bà Choe tuyên bố.

Bà Choe chỉ trích việc G7 – vốn có đa số thành viên sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc cho phép nước khác triển khai vũ khí loại này – đòi hỏi Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của riêng mình là hành vi “tiêu chuẩn kép” và “không thể chấp nhận được”.

Bà Choe cũng nhắc lại các tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, coi việc “Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ vẫn là một thực tế bất biến, bất kể Mỹ và các đồng minh muốn hay không”.

Các lãnh đạo G7 chưa có bình luận sau tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.